Terra amara prosegue con un appuntamento imperdibile giovedì 10 agosto. Le anticipazioni, infatti, annunciano che sarà una puntata molto importante per le vicende dei protagonisti. Hunkar sarà uccisa da Behice e questo tragico avvenimento segnerà per sempre l'esistenza di Demir. La zia di Mujgan, dopo aver eliminato la sua rivale, metterà in scena una rapina e riuscirà a lasciare il luogo del delitto senza destare sospetti.

Anticipazioni Terra amara: Hunkar incastrerà Behice

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nella puntata di giovedì Hunkar scriverà a Demir una lettera in cui gli chiederà comprensione per la sua storia d'amore con Fekeli.

Successivamente, la donna riceverà la chiamata dell'investigatore privato che le darà importanti novità su Behice. Hunkar verrà a sapere che la zia di Mujgan ha ucciso i due precedenti mariti per appropriarsi dell'eredità e temerà per Fekeli. La signora Yaman deciderà di dare appuntamento a Behice per costringerla a lasciare Cukurova e uscire definitivamente dalla vita dell'uomo che ama. La zia di Mujgan si presenterà alle cave e affronterà la sua rivale senza alcun timore, con il sarcasmo che da sempre la caratterizza.

Anticipazioni puntata di giovedì 10 agosto: Behice smascherata reagisce male

La puntata di Terra amara di giovedì 10 agosto vedrà al centro dei riflettori lo scontro tra Hunkar Yaman e Behice.

Quest'ultima chiederà ironicamente alla sua rivale se l'avesse convocata per invitarla alle sue nozze, ma Hunkar non avrà nessuna voglia di scherzare. La signora Yaman mostrerà a Behice i documenti che attestano il suo passato da criminale e le intimerà di lasciare Cukurova se vuole restare una donna libera. Behice si sentirà incastrata e reagirà in modo del tutto inaspettato, cambiando per sempre il destino della famiglia Yaman.

La zia di Mujgan estrarrà un pugnale dalla borsetta e non esiterà a colpire a morte Hunkar.

Demir preoccupato per l'assenza di sua madre andrà a cercarla al circolo

Le anticipazioni di Terra amara di giovedì 10 agosto rivelano che Hunkar cadrà per terra priva di vita. Behice provvederà a sottrarre alla donna tutti i gioielli, per fare in modo che gli inquirenti pensino a una rapina, e andrà via.

La zia di Mujgan, come se nulla fosse accaduto, si recherà al circolo per crearsi un alibi. Qui, arriverà Demir in cerca di Hunkar, ma nessuno saprà dirgli dove si trovi la donna. A casa Yaman ci sarà molta preoccupazione per l'assenza della matriarca e Demir confesserà a sua moglie di avere un brutto presentimento. Entrato nella stanza di sua madre, troverà la lettera scritta per lui, in cui la donna gli comunica il suo fidanzamento con Fekeli.