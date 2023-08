Le vicende della soap opera turca Terra Amara riservano come sempre parecchi colpi di scena.

Gli spoiler sugli episodi in programma dal 27 agosto al 2 settembre 2023, svelano che Ali Rahmet Fekeli in preda allo sconforto prometterà di vendicare la morte della sua amata Hunkar Yaman.

Nonostante abbia commesso l'omicidio di Hunkar, Behice Hekimoglu ha invece un piano in mente per restare in città ma finirà con l'essere ferita gravemente a causa di un colpo di pistola partito per errore.

Trame Terra amara, al 2/09: Demir sospetta di Sevda

Nelle puntate che occuperanno Canale 5 da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre, Demir inizierà a sospettare che Sevda possa essere davvero l’assassina di sua madre Hunkar.

Non appena la cantante verrà arrestata con l’accusa di aver ucciso la signora Yaman, Mujgan chiederà così scusa alla zia Behice per aver creduto che fosse coinvolta nell’omicidio.

Intanto Fekeli prometterà di farla pagare al responsabile della morte della sua promessa sposa Hunkar.

A questo punto Mujgan metterà le mani sul documento attraverso cui Yilmaz autorizza Demir a denunciarla per aver ferito Zuleyha: Akkaya apprenderà dalla moglie che è stato Fikret a trovare la sua dichiarazione nell’ufficio di Yaman.

Zuleyha accusa Behice dell’omicidio della suocera, Mujgan punta il dito contro Fekeli e Yilmaz

Demir riaccoglierà Gulten al suo servizio dopo averle chiesto scusa, invece Saniye e Zuleyha troveranno un punto d'incontro.

Yaman cercherà di farsi perdonare da Sevda non appena verrà scagionata: Ozcan sarà comunque convinto che ci sia lo zampino della cantante dietro la tragica fine di Hunkar e si alleerà per tanto con altri uomini per vendicarsi. A salvare Sevda dal linciaggio ci penserà Zuleyha dandole ospitalità alla villa: a non gradire la presenza dell’ex amante del defunto Adnan Yaman sarà Saniye.

In seguito, dopo aver assistito ad un incontro tra il procuratore Vedat e Demir, Zuleyha sospetterà che la colpevole del decesso di Hunkar sia Behice: quest’ultima verrà così accusata dalla fanciulla davanti a tutti mentre si trova al circolo. Anche se Altun gli riferirà di non avere alcuna prova contro Behice, Fekeli chiederà a quest’ultima di tornare a Istanbul in attesa che si calmino le acque.

Dopo aver fatto perdere le sue tracce, la spietata darklady pagherà però un uomo chiamato Erdinic per effettuare una finta aggressione che possa scagionarla dalle accuse ma l'uomo finirà per spararle per errore dandosi poi alla fuga senza prestarle soccorso.

Arrivata in aeroporto in compagnia di Fikret con l’intenzione di partire con la zia, Mujgan rinverrà alcuni vestiti di Behice: a quel punto, preoccupata, chiederà a Fikret di andare a cercarla. Dopo diverse ricerche sarà proprio lui a ritrovare la donna e ad accompagnarla in ospedale.

Sarà così che Mujgan accuserà Fekeli e Yilmaz dell’incidente occorso alla zia venendo consolata da Fikret stesso: Demir proporrà invece alla matrigna Sevda di alloggiare presso la villa.