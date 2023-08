Ci saranno tante novità nel corso delle prossime puntate de La promessa in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni spagnole della soap opera rivelano che Jimena approfitterà della perdita di memoria di Manuel per allontanarlo sempre di più da Jana.

Anticipazioni La Promessa: Manuel finisce in coma dopo un incidente aereo

Le anticipazioni de La Promessa riportano che Manuel si renderà conto di non poter sposare Jimena perché è innamorato di Jana. Il giovane, a questo punto, scriverà una lettera alla domestica in cui le chiederà di incontrarlo nell'hangar per fuggire insieme e dare inizio ad una nuova vita.

Purtroppo la lettera non arriverà mai nelle mani di Jana, la quale sarà impegnata ad aiutare Teresa a difendersi dal barone Juan. Manuel, ignaro di tutto, crederà erroneamente che la domestica si sia rifiutata di scappare con lui.

Il figlio di Alonso si metterà alla guida dell'aereo e rimarrà vittima di un incidente. Manuel cadrà in coma per diverse settimane dopo essere stato ritrovato dalle squadre di soccorso.

Il fratello di Leonor perde la memoria

Il fratello di Leonor in seguito all'incidente perderà la memoria relativa ai suoi ultimi mesi di vita. Manuel, infatti, crederà che Jimena sia la vedova del defunto fratello Tomas. Il marchesino non ricorderà di essersi fidanzato con lei per salvare il palazzo dal disastro finanziario.

Manuel, inoltre, non saprà di avere una sorella di nome Leonor, trasferitasi a Parigi per studiare moda. Di conseguenza, il giovane rimarrà stupito quando ritroverà la cugina Martina davanti al suo letto d'ospedale. Manuel darà poi l'impressione di essersi dimenticato di Jimena, la quale proporrà a Cruz una strana alleanza.

Jimena approfitta del suo promesso sposo

Jimena proporrà a Cruz di plasmare i ricordi di Manuel, approfittando così della sua perdita della memoria. La giovane vorrà far credere al marchesino che il loro fidanzamento non aveva nessun tipo di problema. In cambio, Jimena prometterà a Cruz di aiutarla a far dimenticare a Manuel la passione per gli aerei, visto che ha rischiato di morire dopo essere rimasto vittima di un incidente.

Per fare ciò, Jimena pregherà la moglie di Alonso di ordinare ai suoi sottoposti di non parlare del passato. Un'imposizione che verrà rispettata da tutti i dipendenti de La Promessa, visto che Cruz racconterà di essere stata consigliata da un dottore ad agire in questo modo per il bene di Manuel.

La marchesa e Jimena pretenderanno che il fratello di Leonor abbia rapporti solo con Mauro. La figlia dei duchi de Los Infantes detterà tale condizione per evitare che il suo promesso sposo possa incontrare Jana e ricordarsi di lei.