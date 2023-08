Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap tv turca Terra Amara, che viene trasmessa dal lunedì alla domenica, eccetto il sabato, con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 21 a domenica 27 agosto, sarà ritrovato il corpo senza vita di Hunkar e sia Demir che Fekeli saranno disperati di fronte alla notizia. Inoltre Sevda sarà arrestata con l'accusa di avere ucciso la sua acerrima nemica, mentre Mujgan accuserà la zia Behice di avere ucciso la Yaman.

Fekeli triste per la morte di Hunkar

Nella puntata di "Terra amara" di lunedì 21 agosto, Demir e Fekeli saranno in ansia per le sorti Hunkar, in quanto non avranno più notizie di lei.

I due allora si alleeranno per trovarla. Pure a Cukurova saranno avviate le ricerche della donna.

Nell'episodio di martedì 22 agosto, Fekeli apprenderà che Hunkar è stata ritrovata senza vita. L'uomo sarà triste per la notizia e si preparerà a salutarla per l'ultima volta. Nel frattempo in tutta la città si diffonderà che è deceduta la signora Yaman. Ne verrà a conoscenza pure Mujgan, la quale penserà subito che dietro tutto possa esserci Behice.

Mujgan ritiene che Behice abbia ucciso Hunkar

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 23 agosto, la salma di Hunkar si troverà presso la sua abitazione. Tra le persone che faranno visita ci sarà pure Fikret. Quest'ultimo si troverà all'interno della villa, con il chiaro intento di accedere nello studio di Demir.

Una volta entrato rinverrà una missiva, nella quale Yilmaz farà intendere chiaramente che Mujgan ha sparato a Zuleyha. L'uomo anche scoprirà che i due hanno concordato di non dire niente a nessuno per salvaguardare il bene delle famiglie. Nello stesso tempo nella lettera è pure riportato che se dovesse servire, lo Yaman potrà usarla come prova schiacciante.

Nella puntata di giovedì 24 agosto, Sevda racconterà a Demir che la persona che ha ucciso sua madre potrebbe avere fatto in modo di inscenare un furto, cosicché nessuno pensasse ad un omicidio. Nel frattempo Mujgan proseguirà nel ritenere che Behice ha ucciso Hunkar e la presserà ripetutamente. La zia intimerà alla nipote di smetterla, altrimenti tornerà ad Instanbul lasciandola da sola in città.

Successivamente mentre si terranno le esequie della Yaman, giungeranno i gendarmi e metteranno Sevda in stato di fermo.

Mujgan chiede a Behice di perdonarla

In base agli spoiler di venerdì 25 agosto, Sevda sarà incolpata dell'omicidio della sua acerrima nemica. Il procuratore vorrà sentirla, in quanto le prove contro di lei saranno evidenti. Durante una perquisizione a casa sua, saranno rinvenuti i gioielli che Hunkar aveva il giorno in cui è morta. Demir che era convinto della sua innocenza, di fronte a questi nuovi indizi resterà scioccato.

Nell'episodio di domenica 27 agosto, Sevda continuerà a professarsi innocente. Pure Demir però inizierà ad avanzare qualche dubbio su di lei. Infine Fekeli sarà disperato, mentre Mujgan chiederà a Behice di perdonarla per averla ritenuta un'assassina.