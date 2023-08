Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la soap tv iberica "La Promessa", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 21 a venerdì 25 agosto, Jana confesserà a Maria di avere visto che il Barone indossa un anello che aveva l'uomo che ucciso sua madre e mediterà di vendicarsi. Inoltre Don Camilo rivelerà a Don José come Manuel sta sposando Jimena solo perché la sua famiglia rischia il fallimento, mentre Salvador sarà arrestato dalla Guardia Civile.

Don Romulo viene picchiato

Nella puntata di "La Promessa" di lunedì 21 agosto, Eugenia ritornerà in ospedale per volere di Cruz. Curro sarà amareggiato e si scontrerà con la zia. Jana vedrà il ragazzo triste e gli starà vicino. Il Barone invece inviterà il ragazzo ad assumere un atteggiamento diverso, ma Jana prenderà le sue difese. Intanto Manuel racconterà a Carolina la gioia per il matrimonio imminente con Jimena. Durante la cena con i duchi di Los Infantes chiederà alla donna di essere sua moglie.

Nell'episodio di martedì 22 agosto, Don Romulo sarà picchiato e Pia chiederà a Jana di aiutarla con lui. La cameriera chiarirà comunque alla governante che l'uomo non è in pericolo di vita e crederà che l'autore dell'azione possa essere stato il Barone.

Nel frattempo Maria, la nipote di Alfonso, giungerà alla Promessa con il compito di stare vicina a Leonor. In tutto questo Jana confesserà a Maria di avere visto che il Barone ha lo stesso anello che indossava l'omicida di sua madre.

Jana scrive un biglietto minaccioso al Barone

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 23 agosto, Candela rinverrà dei documenti.

Salvador sarà costretto a dire che grazie a Lope e Miguel è riuscito ad evitare il servizio di leva. La cuoca comunque lo rassicurerà che non racconterà nulla della vicenda. Intanto Jana entrerà nel capannone e vedrà insieme Manuel e Jimena. Inoltre Petra spiegherà a Don Camilo come Manuel è in procinto di sposarsi su pressione di Cruz, in quanto era l'unico modo per evitare il fallimento de La Promessa.

Nella puntata di giovedì 24 agosto, la Guardia Civile metterà in stato di fermo Salvador. Sia Lope che Maria esorteranno Don Romulo a fare qualcosa per far liberare l'uomo. Nel frattempo il Barone incolperà il maggiordomo che il biglietto minaccioso che gli è pervenuto è stato scritto da lui. In realtà però è di Jana, la quale gliene invierà un altro. A questo punto il Barone intimerà Don Romulo di ucciderlo. La ragazza allora prenderà un'arma presente nel comò del salotto. Manuel confiderà a Don Camilo che l'unico motivo per cui sta sposando Jimena è quello di evitare il tracollo finanziario della famiglia.

Jana dice a Manuel che non possono avere un futuro insieme

In base agli spoiler di venerdì 25 agosto, Jana manifesterà i suoi sentimenti a Manuel, ma gli farà capire che la loro storia non potrà avere un futuro.

Intanto Don Romulo riuscirà a fare cadere le accuse contro Salvador, ma in cambio lui dovrà recarsi al fronte per combattere. Infine si scoprirà che Don José ha pagato Don Camilo per capire se Jimena ha trovato l'uomo giusto per lei. Il prelato gli racconterà che Cruz ha costretto il figlio ad unirsi in matrimonio con Jimena solo per interesse economico.