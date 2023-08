La mattine del 30 agosto, è emersa una nuova anticipazione sulla prima registrazione stagionale di U&D. Il blogger Pugnaloni ha usato Instagram per far sapere che tra gli ospiti della puntata d'esordio c'è stata anche Pinuccia Della Giovanna: l'ex dama è tornata in studio per promuovere la sua canzone inedita ma non è rientrata nel cast come è accaduto a Barbara De Santi.

Aggiornamenti sugli ospiti di U&D

Quando mancano un paio di settimane al ritorno di U&D su Canale 5, i fan sono già stati messi al corrente di tutto quello che è accaduto nel corso delle prime tre registrazioni della nuova edizione.

Tra il 24 e il 29 agosto, infatti, Maria De Filippi ha condotto tre appuntamenti della stagione 2023/2024 e sul web sono disponibili tutte le anticipazioni, sia sui ragazzi del Trono Classico che sui veterani del Trono Over.

In queste ore, però, il blogger Pugnaloni ha ricevuto un nuovo spoiler su quello che è successo nel corso delle riprese con le quali il dating-show tornerà in onda l'11 settembre prossimo.

Su Instagram, infatti, Lorenzo ha fatto sapere che tra gli ospiti della prima puntata c'è stata anche Pinuccia Della Giovanna: l'ex dama si è presentata agli Elios per promuovere il suo brano inedito dal titolo "La canzone di Pinuccia".

Chi va e chi resta a U&D

Maria De Filippi, dunque, ha deciso di raccogliere l'appello che Pinuccia le ha fatto qualche giorno fa tramite alcune interviste: la signora di Vigevano aveva chiesto alla conduttrice di U&D di poter ritornare in studio per cantare davanti a tutto il pubblico il brano con il quale ha esordito come cantante.

Nel corso della registrazione che si è svolta giovedì 24 agosto, dunque, Della Giovanna ha esaudito questo suo desiderio ma poco dopo ha dovuto lasciare gli Elios.

Il blogger Pugnaloni, infatti, ha chiarito che la storica dama del Trono Over non ha ripreso posto nel parterre: dopo aver intonato il suo pezzo inedito, la 80enne ha raggiunto il backstage e non ha più fatto ritorno davanti alle telecamere.

Pinuccia, dunque, non è stata chiamata dalla redazione come è accaduto a Barbara De Santi o a Silvio Venturato: i due hanno avuto la possibilità di riscattarsi dopo un periodo d'assenza, mentre la "rivale" di Tina è stata ospite di una sola puntata (quella che sarà trasmessa in televisione lunedì 11 settembre).

Gli spoiler sui primi appuntamenti con U&D

Pinuccia Della Giovanna non è stata l'unica ospite delle prime puntate dell'edizione 2023/2024 di U&D.

Le anticipazioni che sono trapelate dalle registrazioni del 24, 28 e 29 agosto, fanno sapere che in studio sono tornati: Ida Platano e Alessandro Vicinanza per parlare della loro idilliaca relazione, Lavinia Mauro e Alessio Corvino per raccontare che sono sempre più innamorati e felici, Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

I due ex hanno preso parte alle riprese di martedì scorso e hanno avuto un confronto lunghissimo: per circa un'ora, infatti, il tronista e la corteggiatrice hanno parlato dei motivi della loro rottura, il tutto senza mai riuscire a trovare un punto d'incontro.

All'esordio della nuova stagione del dating-show, infine, hanno partecipato anche tre coppie di Temptation Island. Filippo Bisciglia ha aggiornato i telespettatori su quello che è successo nei villaggi tra: Mirko e Perla (agli Elios in compagnia dei loro nuovi fidanzati, ovvero i tentatori Greta e Igor), Gabriela e Giuseppe, Manuel e Francesca.

Quest'ultima è stata vicinissima al trono di Uomini e donne, ma Maria De Filippi ha preferito prendere tempo perché non la vede ancora pronta per iniziare nuove conoscenze dopo l'addio allo storico compagno.