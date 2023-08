Armando e Riccardo assenti alla prima registrazione di Uomini e donne del 24 agosto ed è "giallo" sul perché non abbiano preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi.

La notizia della loro assenza non è passata inosservata, complici anche le indiscrezioni delle ultime settimane riguardanti una loro possibile uscita di scena del dal cast del trono over.

Armando e Riccardo hanno scelto di non rompere il silenzio e di non fare chiarezza su quanto starebbe accadendo.

I cavalieri Armando e Riccardo assenti alla prima registrazione di Uomini e donne

L'appuntamento con Uomini e donne riprenderà lunedì 11 settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, ma in queste ore sono riprese le registrazioni del programma condotto da Maria De Filippi.

Al centro della prima registrazione c'è stata la presentazione dei nuovi tronisti, che si metteranno in gioco quest'anno per cercare la loro anima gemella e tra questi spicca anche Manuela Carriero, nota al pubblico per aver partecipato a una passata stagione di Temptation Island.

Per quanto riguarda il trono over, invece, a colpire è stata l'assenza in studio di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Mistero sull'assenza di Armando e Riccardo a U&D

I due volti del parterre over, spesso e volentieri finiti ai ferri corti in studio, non hanno preso parte alla prima registrazione di questa nuova edizione del talk show Mediaset.

Immediata la reazione dei fan, molti dei quali si chiedono cosa sia successo e il perché di questa assenza.

Del resto questa estate si è parlato di una possibile rivoluzione nel parterre over e in particolar modo di un possibile addio di Armando e Riccardo.

Voci che, da parte della produzione del talk show, non sono state mai confermate, ma neppure smentite.

Il silenzio di Armando e Riccardo: i cavalieri di U&D spariscono dai social

In queste ore a colpire è stata anche la reazione dei due cavalieri over, solitamente attivi sui social e pronti a far chiarezza con i fan.

Armando e Riccardo hanno scelto di non rompere il silenzio dopo la mancata partecipazione alla prima registrazione di Uomini e donne over e in queste ore hanno perseguito la strada del silenzio.

I due cavalieri della trasmissione di Maria De Filippi sono spariti dai social e non hanno proferito parola, alimentando ancora di più i dubbi sulla loro assenza in trasmissione.

Torneranno nel corso delle prossime registrazioni oppure si tratta di un addio definitivo?