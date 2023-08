In My home my destiny Cemile e Nuh saranno decisi a sposarsi, anche se la famiglia di lei non sarà assolutamente d'accordo per queste nozze improvvise. La tensione tra i fratelli Karaca sarà alle stelle, al punto che Müjgan e Mehdi decideranno di non partecipare al matrimonio.

Cemile e Nuh, però, non rimarranno da soli, ci saranno i loro amici a darli una mano e nel giro di poche ore organizzeranno una bella festa di matrimonio. Zeynep sarà la prima a non tirarsi indietro e farà di tutto per far sì che le nozze della sua ex cognata diventino per lei un giorno speciale.

Müjgan si pente e raggiunge la sorella alla festa di nozze

Alla cerimonia parteciperanno tutti, da Sakine a Sultan, passando per Emine, Kibrit e Nermin. Dall'università tornerà anche Yasemin, la figlia di Cemile, pronta per festeggiare la madre. Dopo la celebrazione del rito civile, avrà inizio la festa e gli invitati si lasceranno andare alla musica della tradizione.

Tutta questa felicità verrà osservata da lontano da Müjgan, che si pentirà di non aver preso parte alle nozze di Cemile. Le due sorelle si guarderanno dritte negli occhi tra le lacrime e non riusciranno a trattenersi dallo scambiarsi un tenero abbraccio.

Zeynep turbata dalla presenza di Mehdi

La festa continuerà, e sarà Zeynep a scendere sulla pista da ballo e a ballare insieme a Emine.

Alla fine tutti si lasceranno andare sulla pista, fino a quando nella sala arriverà Mehdi, pronto a congratularsi con la sorella per le sue nozze, anche se il ragazzo rimarrà più colpito dal ballo di Zeynep.

Dopo essersi congratulato con Cemile, Mehdi inizierà a ballare con Zeynep. La chimica tra i due sarà molto forte e anche la ragazza se ne renderà conto, per questo lascerà la sala e se ne andrà via.

Mehdi bacia Zeynep, ma lei si infastidisce

Mehdi lascerà la sala con Zeynep e quando la vedrà fuori, senza nemmeno lasciarle dire una parola, Mehdi la stringerà forte a sé e la bacerà. Questo bacio avrà una spettatrice felice, Sakine, che sarà ancora convinta che Mehdi sia l'anima gemella della figlia, nonostante tutto il male che le ha fatto.

Zeynep in un primo momento ricambierà il bacio, ma improvvisamente si fermerà. Mehdi, con fare persuasivo, proverà a convincerla che le cose tra loro non sono affatto cambiate, ma Zeynep sarà di tutt'altro avviso: non l'ha ancora perdonato per averla segregata in casa e per quanto le riguarda il loro matrimonio è finito per sempre e non deve azzardarsi più a baciarla.

Lui non accetterà il rifiuto e l'accuserà di avere un'altra storia d'amore, magari con Barış, e anche in questa occasione Mehdi butterà fuori il suo lato più aggressivo, ma Zeynep non sarà disposta a farsi calpestare nuovamente.