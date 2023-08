Da quasi una settimana siti e riviste non parlano d'altro che dell'assenza di Armando e Riccardo alle registrazioni della nuova edizione di U&D: i due non si sono visti in studio in nessuna delle tre puntate che Maria De Filippi ha condotto fino a ora, e i fan sono ormai convinti che abbiano lasciato il cast per volere loro o della redazione. Il 30 agosto, però, Incarnato ha usato Instagram per commentare indirettamente le ultime notizie sul suo conto e ha detto di essere ancora in vacanza, ma non ha ufficializzato l'addio al dating-show.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

Mercoledì 30 agosto Armando di U&D si è sfogato su Instagram con un post che ha subito attirato l'attenzione di fan e curiosi.

Dopo settimane di silenzio, infatti, il cavaliere del Trono Over ha preso parola sui social network e ha fatto sapere: "La mancanza di conoscenza vi frega. Parlate meno, potreste fare brutte figure".

Queste frasi sembrano un riferimento neppure troppo velato alle tante notizie che hanno impazzato in rete negli ultimi giorni, in particolare a quelle di un suo allontanamento dal cast del dating-show. Da quando si è saputo che non ha partecipato a neppure una registrazione dell'edizione 2023/2024 del programma di Maria De Filippi, Incarnato è stato inserito dagli spettatori nella lista dei veterani che non sono stati riconfermati nel parterre al rientro dalle vacanze.

Dubbi sul futuro a U&D

La didascalia con la quale Armando ha accompagnato il suo ultimo post Instagram si conclude con una frase che forse ha incuriosito ancora di più i follower.

"Sono nel dodicesimo mese, quello del riposo", ha scritto il napoletano accanto a una sua foto che lo mostra seduto in un'auto di lusso.

Queste parole sembrano un riferimento alle vacanze e probabilmente anche all'esperienza a U&D che si è interrotta lo scorso maggio e che fino ad ora non è ancora ricominciata.

Secondo alcuni fan è come se Incarnato avesse in qualche modo lasciato una porta aperta a un suo ritorno nel parterre del Trono Over, magari in un futuro non troppo lontano.

Visto che la nuova edizione del dating-show non è ancora ripartita su Canale 5, nessuno dei protagonisti del cast può anticipare cosa è accaduto in studio o dietro le quinte: qualora il cavaliere avesse abbandonato la trasmissione (per sua scelta o per una mancata riconferma della redazione), non potrebbe ancora ufficializzato sui social né spiegarne i motivi.

Chi va e chi resta a U&D

Lunedì 11 settembre inizierà la messa in onda delle puntate di U&D che sono state registrate in questi giorni, e solo allora chi è nel cast e chi è rimasto fuori potrà commentare il tutto.

I fan, però, non se la sentono ancora di escludere un futuro ritorno di Armando in studio, anche perché è stato un protagonista assoluto del Trono Over nelle ultime sei edizioni.

Da quando si è saputo che Barbara De Santi è rientrata ufficialmente nel gruppo di dame, molti spettatori si sono esposti per chiedere l'immediato reintegro di Incarnato, soprattutto per poter assistere ancora una volta al loro rapporto di amore e odio.

Se il cavaliere sta lanciando indizi e segnali tramite Instagram, Riccardo Guarnieri sembra sparito nel nulla.

Guarnieri non ha partecipato alle prime tre registrazioni della stagione 2023/2024 di Uomini e donne e mai nessuno ha fatto accenno alla sua assenza.

C'è chi pensa che l'ex di Ida potrebbe aver trovato l'amore durante le vacanze, anche perché tra giugno e luglio i siti hanno riportato le tante segnalazioni del cavaliere in compagnia sempre della stessa ragazza, una mora di nome Gabriella.