La soap opera di origini turche My home my destiny, presto sarà movimentata da un nuovo triangolo amoroso formato da Faruk (Engin Hepileri), Emine (Naz Göktan) e Selin (Basak Aygün). Il rampollo si ritroverà a fare una "doppia vita" dopo che, a causa del padre, si vedrà costretto a mettere fine alla convivenza appena iniziata con la sua fidanzata per sposare un’altra donna. Il giovane, dopo aver chiesto del tempo a Emine per interrompere la frequentazione con Selin, le dirà di volerla sposare, facendole una proposta romantica inaspettata.

Spoiler turchi, My home my destiny: Emine fa una scenata di gelosia a Faruk

Gli spoiler della seconda stagione in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, annunciano che Emine si fidanzerà in segreto con Faruk. Ben presto Sultan (Hülya Duyar) sorprenderà la figlia tra le braccia del fidanzato e non la prenderà bene.

Dopo diversi litigi con la madre, Emine andrà a vivere con il suo amato, ma un nuovo problema sarà dietro l’angolo. Infatti il giovane rampollo sarà costretto dal padre a sposarsi con Selin e non avrà altra scelta che frequentarla all’insaputa della fidanzata.

Appena Emine lo smaschererà, Faruk la rassicurerà, promettendole di fare il possibile per evitare il matrimonio voluto dal padre.

L’uomo inoltre convincerà la sua amata a trasferirsi in un’altra casa. Lei intanto cadrà nello sconforto totale per la situazione venutasi a creare, nel frattempo Faruk non dirà a Seline di essere già legato sentimentalmente a un’altra donna.

A un certo punto Emine stufa di essere rimasta ad aspettarlo di notte per diverse ore, farà una scenata di gelosia a Faruk facendolo infuriare: messo alle strette, il giovane farà presente alla sua amata che rischia di perdere i propri benefici economici se si mettesse contro suo padre.

Emine accetta di sposare Faruk, Sultan invita la figlia ad aprire gli occhi

Successivamente Faruk farà rimanere senza parole Emine, quando le chiederà di diventare sua moglie regalandole un anello costoso.

Dopo aver accettato la proposta di matrimonio, Emine esternerà la propria immensa felicità mettendo al corrente la madre Sultan della novità.

Quest’ultima, ancora una volta, inviterà però la figlia a rendersi conto che il suo promesso sposo si sta prendendo gioco di lei. A quanto pare la bottegaia farà bene a continuare a non fidarsi del giovane, visto che lui nel frattempo non smetterà di frequentare Selin, dando l’impressione di non avere delle intenzioni serie con la fidanzata Emine.