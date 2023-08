Quando mancano circa 24 ore alla prima registrazione stagionale di U&D, Armando Incarnato finisce al centro dell'attenzione mediatica per l'ennesimo sfogo social. L'ultimo post che il cavaliere ha condiviso sul suo profilo Instagram, infatti, ha fatto storcere il naso a molti: il napoletano si è vantato di essere in ferie tutto l'anno e questo ha dato il via ad una serie di commenti negativi nei suoi confronti.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

Domani, giovedì 24 agosto, si svolgerà la prima registrazione dell'edizione 2023/2024 di U&D: tra i veterani riconfermati nel parterre, spicca il chiacchieratissimo Armando.

A poche ore dal suo rientro negli studi Elios, Incarnato ha pubblicato su Instagram una sua foto accompagnata da una didascalia piuttosto provocatoria.

"Il segreto dell'eterna giovinezza: 11 mesi di ferie all'anno e il dodicesimo a riposare", sono queste le parole del napoletano che hanno fatto storcere il naso a gran parte degli utenti della rete.

Sotto allo scatto in questione, infatti, in parecchi hanno criticato il cavaliere del Trono Over dandogli del "frivolo": il messaggio che l'uomo ha lanciato tramite il suo account social, secondo tanti sarebbe diseducativo.

La replica del cavaliere di U&D

Nel leggere i molti commenti negativi che ha ricevuto su Instagram dopo essersi vantato del fatto che non lavorerebbe per tutto l'anno, Armando ha deciso di rispondere a suo modo.

In una Stories che ha postato sul suo profilo nelle ultime ore, Incarnato ha sbottato: "Volevo far notare a quelle persone che stanno scrivendo cose negative, che io non devo dare conto a nessuno e che non ho mai tolto niente dalle tasche di nessuno".

"Avete rotto", ha concluso lo storico protagonista del Trono Over di U&D sui social network.

Non è certamente la prima volta che il napoletano litiga a distanza con i follower: l'oggetto del contendere è spesso e volentieri la "non professione" dell'uomo, ovvero il fatto che mostri di fare una vita lussuosa pur non lavorando.

Anche davanti alle telecamere di Canale 5 si è parlato di quest'atteggiamento spesso frivolo di Armando: Gianni Sperti, in particolare, ha cercato di indagare sui tanti sfarzi che il cavaliere si concede pur non faticando come tutti gli altri.

Il diretto interessato, però, non ha mai dato spiegazioni sul suo privato ma ha confermato più volte di essere benestante e per questo di volersi godere tutti i piaceri della vita.

Ida non sarà opinionista di U&D

Accantonata quest'ultima polemica social, Armando sta per tornare agli Elios: giovedì 24 agosto, infatti, parteciperà alla registrazione della prima puntata 2023/2024 del dating-show, quella che sarà trasmessa in televisione lunedì 11 settembre.

Tra i componenti del parterre che la redazione ha riconfermato, figurano anche Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Elio Servo e l'immancabile Gemma Galgani.

Chi non sarà presente alle prime riprese stagionali, invece, è la dama che tutto il pubblico considera la vera e propria "regina" del Trono Over.

Ida è volata a New York per i 40 anni di Alessandro e domani non sarà a U&D: con il viaggio che ha deciso di concedersi per festeggiare il compleanno del fidanzato, Platano ha indirettamente smentito le voci che la volevano tra gli opinionisti fissi del programma di Canale 5.

Le anticipazioni che trapeleranno dagli studi di Cinecittà tra circa 24 ore, però, riguarderanno anche i quattro nuovi tronisti della trasmissione. Si dice che la redazione punterà ancora su volti già noti al pubblico e i principali candidati sembrano essere gli ex corteggiatori Alice Barisciani e Alessio Campoli e i tentatori Fouad e Lollo.