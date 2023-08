Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi di Uomini &Donne al termine delle riprese del 29 agosto, riguardano soprattutto gli ospiti della puntata. Carola Carpanelli e Federico Nicotera hanno occupato circa un'ora di registrazione con il loro confronto, nel quale è intervenuta anche la tronista Manuela. Super affiatati Ida Platano e Alessandro Vicinanza, "privati" del faccia a faccia con Riccardo Guarnieri che anche oggi non era in studio.

Aggiornamenti sulla nuova puntata di U&D

Sono ben quattro gli ospiti della registrazione di U&D del 29 agosto: Ida e Alessandro e gli ex Federico e Carola sono tornati in studio per aggiornare il pubblico su quello che è accaduto tra loro durante la pausa estiva.

La dama e il cavaliere del Trono Over hanno raccontato con gli occhi innamorati i tanti viaggi che hanno fatto da quando hanno lasciato insieme il programma: anche Tina Cipollari ha scherzato sulle costose "trasferte" che Platano e Vicinanza si concedono spesso e volentieri o in Italia o all'estero (l'ultima è stata a New York per i 40 anni del salernitano).

Visto che neppure oggi Riccardo era presente, non c'è stato nessun confronto a tre con la coppia che è sempre più unita e felice.

Per quanto riguarda Carpanelli e Nicotera, il blogger Pugnaloni precisa che non hanno fatto pace e che il loro faccia a faccia è andato avanti per oltre un'ora.

La frecciatina della protagonista di U&D

Federico e Carola hanno discusso a lungo davanti alle telecamere e nel confronto si è intromessa anche Manuela Carriero: le anticipazioni che stanno trapelando al termine delle riprese del 29 agosto, fanno sapere che la neo tronista di U&D ha punzecchiato Carpanelli dicendo che secondo lei non sarebbe mai stata davvero innamorata di Nicotera.

Quest'opinione ha messo d'accordo molti dei presenti alla registrazione odierna, soprattutto Tina Cipollari che non ha mai creduto all'interesse che l'ex corteggiatrice diceva di provare per l'ingegnere aeronautico con il quale ha fatto coppia per meno di tre mesi lontano dai riflettori.

Restando sulla vamp che in questi giorni ha messo su diversi "siparietti", nel pomeriggio ha avuto una nuova discussione con Elio: a far perdere le staffe alla collega di Gianni Sperti, è stato il termine "pazza" che il cavaliere le ha attribuito chiacchierando con Aurora nel backstage.

Primi interessi per i giovani di U&D

Nel corso della terza puntata stagionale di U&D, si è parlato anche di Gemma e del forte interesse che nutre nei confronti di Maurizio.

Oggi in parecchi hanno cercato di spiegare a Galgani che il 57enne non ricambierebbe il suo sentimento, ma lei non ha voluto sentire ragioni e ha detto di voler continuare la conoscenza.

A sorpresa, anche Tina si è schierata dalla parte della torinese e contro il signore che secondo lei la starebbe solo prendendo in giro per avere un po' di visibilità su Canale 5.

Passando al Trono Classico, il 29 agosto è stato dato spazio ad una corteggiatrice che ha attirato l'attenzione sia di Brando che di Cristian. Beatrix ha avuto un tranquillo incontro in camerino con il tronista romano (i due erano già usciti in esterna la settimana scorsa), ma il 22enne di Treviso ha detto di volerla conoscere meglio. Al momento, dunque, i due protagonisti della versione giovani del dating-show si contendono la stessa ragazza e tutte le altre spasimanti stanno a guardare.

Tornando al Trono Over, alla registrazione di questo pomeriggio non hanno partecipato né Riccardo né Armando: i due sono assenti dalla prima registrazione e alcuni fan sono ormai convinti che abbiano detto addio al parterre, per scelta loro o della redazione.