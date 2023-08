La registrazione di U&D che c'è stata il 29 agosto, ha avuto come protagonisti principali due ragazzi dello scorso Trono Classico: le anticipazioni fanno sapere che Federico e Carola hanno avuto un confronto molto lungo e non sono riusciti a trovare un punto d'incontro. L'ex corteggiatrice ha lasciato lo studio in lacrime, sia perché tutti erano dalla parte di Nicotera (fatta eccezione per Maria De Filippi che ha provato a difenderla) che per il "no" di lui a fare un ballo prima di salutarsi definitivamente.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La storia d'amore tra Federico e Carola è finita lo scorso luglio e oggi, a poco più di un mese dall'annuncio della rottura, tra i due sembra esserci ancora dell'astio.

Gli spoiler che sono trapelati sulla terza puntata di U&D 2023/2024 (quella alla quale hanno partecipato i due ragazzi in qualità di ospiti), infatti, fanno sapere che il confronto tra Nicotera e Carpanelli è durante oltre un'ora ed entrambi hanno criticato il comportamento dell'altro quando erano in coppia.

Dopo aver sentito le versioni dei giovani, quasi tutti i presenti si sono schierati con l'ex tronista: Tina, Gianni e i componenti del parterre Over hanno fatto sapere di credere al romano e non alla studentessa.

L'ingegnere aeronautico ha anche precisato che avrebbe preferito tenere per sé i motivi dell'addio, ma che è stato costretto ad accettare l'invito della redazione perché Carola aveva già detto sì senza avvisarlo.

Tensioni e lacrime a U&D

Federico ha reso pubblici i "capricci" che Carola avrebbe fatto quando erano fidanzati: dalle lamentele per i turni di notte che faceva al lavoro, alle "fughe" da casa per evitare scenate di gelosia. Secondo il romano, infatti, l'ormai ex compagna non era pronta per una relazione seria e avrebbe preferito vivere tutto alla leggera, tra serate in discoteca e momenti di divertimento che poco hanno a che fare con una convivenza.

Un parere che hanno condiviso molti in studio, è che Carpanelli non sarebbe mai stata veramente innamorata di Nicotera: la neo tronista Manuela, ad esempio, ha commentato la situazione affermando che quella dell'ex corteggiatrice era solo un'infatuazione molto forte.

Di fronte alle tante critiche che ha ricevuto, la studentessa non si è mai tirata indietro, anzi ha ribadito che dopo la rottura non ha mai avuto intenzione di tornare insieme a Federico (è stata molto attaccata per aver ceduto ad una notte di passione quando si sono rivisti a Roma per un chiarimento).

Il sostegno della conduttrice di U&D

L'unica a prendere le parti di Carola nel corso della registrazione di U&D di martedì 29 agosto, è stata Maria De Filippi.

Vedendo la ragazza parecchio in difficoltà, la padrona di casa ha provato a giustificare i suoi comportamenti con la giovane età: Carpanelli ha poco più di vent'anni e secondo la conduttrice è normale che non sappia ancora gestire al meglio una relazione importante e soprattutto una convivenza.

L'ex corteggiatrice, inoltre, ha anche confermato che il sentimento che provava per Federico all'inizio della storia è andato scemando con il passare del tempo: ad oggi, dunque, la studentessa non è più innamorata e non ha motivo di riallacciare un rapporto con l'ex.

Quando qualcuno ha ipotizzato un "trono bis" per Nicotera (che ieri ha potuto contare sul supporto di tutti i presenti, compresi gli opinionisti), la presentatrice ha subito chiarito che ciò non accadrà perché lui non è pronto ad aprirsi a nuove frequentazioni.

"Accetterei solo se a scendere le scale fosse un'altra volta Carola", ha commentato il romano poco prima di lasciare lo studio da solo.