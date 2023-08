Sono accadute tantissime cose nel corso della registrazione di U&D del 29 agosto, e la maggior parte riguardano Federico e Carola. I due ex sono tornati in studio per un confronto e, in circa un'ora di discussione, si sono rinfacciati comportamenti ed errori che hanno portato alla rottura. Quando un componente del parterre ha proposto un "trono bis" per Nicotera, Maria De Filippi ha spiegato che ciò non è possibile perché non lo vede pronto a nuove conoscenze.

Aggiornamenti sulle riprese di U&D

Tra le ultime anticipazioni che sono trapelate dagli studi di U&D spiccano quelle sul confronto tra Federico e Carola: l'ex coppia ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione con un faccia a faccia acceso e senza esclusione di colpi.

Chi ha assistito alle riprese di martedì 29 agosto, dunque, fa sapere che Nicotera e Carpanelli si sono lasciati dopo circa due mesi per incompatibilità caratteriali: lui si è lamentato dei comportamenti poco maturi della ex, lei dell'asfissiante gelosia che non le faceva vivere bene la convivenza.

Agli Elios soltanto Maria De Filippi ha provato a tradurre gli atteggiamenti della studentessa, il resto del cast si è schierato con il tronista sposando le teoria secondo la quale lei non sarebbe mai stata veramente innamorata.

La richiesta del cast di U&D

Federico ha anche ammesso di aver cercato un punto d'incontro con Carola per parecchio tempo prima di rassegnarsi: ad "illudere" il romano, è stata anche la scelta della giovane di lasciarsi andare ad un'intimità il giorno in cui si sono rivisti a Roma per un confronto.

Quando Carpanelli ha detto che non ha mai avuto ripensamenti sulla rottura, opinionisti e componenti del parterre l'hanno criticata duramente.

Se Nicotera avrebbe dato un'altra possibilità alla storia d'amore che è nata negli studi di U&D la scorsa primavera, la studentessa è sempre stata decisa a riguardo, tant'è che una notte sarebbe addirittura scappata di casa per evitare rimproveri e scenate di gelosia.

La presentatrice ha cercato di giustificare gli atteggiamenti di Carola ricordando ai presenti che è molto giovane e che probabilmente il sentimento che provava per Federico all'inizio della relazione è venuto meno col passare del tempo: lei ha confermato tutto.

La scelta della presentatrice di U&D

Le anticipazioni della registrazione di U&D del 29 agosto, inoltre, informano fan e curiosi del fatto che Federico si è rifiutato di fare un ballo con Carola al termine del loro confronto.

La ragazza, turbata da questa drastica scelta dell'ex, ha lasciato lo studio in lacrime.

Quando Nicotera è rimasto da solo, qualche componente del parterre ha chiesto a Maria De Filippi di dargli un'altra possibilità: tutti quelli che ieri hanno empatizzato con il romano, gradirebbero assistere ad un suo "trono bis".

La conduttrice del dating-show ha stroncato sul nascere questa ipotesi affermando che secondo lei il ragazzo non è ancora pronto a voltare pagina e ad aprirsi a nuove conoscenze (esattamente quello che ha detto per giustificare l'assenza di Francesca Sorrentino di Temptation Island nel cast del Trono Classico 2023/2024).

L'ingegnere aeronautico ha ringraziato i presenti per l'affetto ma ha chiarito che avrebbe accettato di risedersi sulla poltrona rossa solo se a scendere le scale fosse stata ancora una volta Carola.

Al momento, dunque, i tronisti rimangono i tre che sono stati presentati nel corso della prima puntata (registrata il 24 agosto e trasmessa in tv l'11 settembre): Manuela Carriero di Temptation e i 22enni Brando e Cristian, entrambi al debutto davanti alle telecamere.