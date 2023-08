Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione di Uomini e donne. C'è grande curiosità intorno ai volti che siederanno nel parterre del Trono Over. Chi verrà riconfermato e chi no? Le ultime indiscrezioni, fanno sapere che sia Armando Incarnato che Riccardo Guarnieri sarebbero a rischio. Il pubblico potrebbe non rivederli in studio il prossimo settembre. Così come pare ormai escluso il ritorno dell'ex dama Pinuccia. Niente da fare neppure per Giorgio Manetti.

Uomini e donne pronto a tornare su Canale 5: il via l'11 settembre

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le prime registrazioni si dovrebbero tenere a fine agosto. La messa in onda della prima puntata su Canale 5 é invece fissata per lunedì 11 settembre. Solo in quella data, il pubblico scoprirà tutte le novità di questa stagione 2023/2024. C'è molta curiosità sia in merito al Trono Classico che a quello Over. Oltre a conoscere i nomi dei quattro nuovi tronisti, i telespettatori vedranno chi sarà riconfermato nel parterre del Trono Over. Dalle ultime indiscrezioni, dovrebbero essere riconfermate Roberta Di Padua e Gemma Galgani.

Armando e Riccardo fuori da Uomini e donne? Riconferma a rischio

Chi invece non dovrebbe più sedersi nel parterre del Trono Over sarà Elio, il cavaliere visto sul finire della passata stagione e che ha tanto discusso con Gemma.

Da più parti inoltre, si vocifera che pure Armando Incarnato sia a rischio. La sua riconferma non pare essere così scontata, così come quella di un altro volto storico di Uomini e donne, ovvero Riccardo Guarnieri. Viste le nuove direttive imposte da Pier Silvio Berlusconi a tutti i programmi Mediaset, Armando e Riccardo potrebbero essere esclusi dal cast della prossima stagione.

I loro modi di fare, non rispecchierebbero le nuove linee guida di Mediaset. Va precisato che, al momento, queste sono solo indiscrezioni. Nulla è stato confermato o ufficializzato dalla produzione di Maria De Filippi.

Nuova stagione di U&D: Pinuccia e Giorgio Manetti fuori dal cast

In molti si stanno invece chiedendo se nella stagione 2023/2024 faranno ritorno due volti storici di Uomini e donne.

Da più parti infatti, si vocifera di un ritorno di Pinuccia Della Giovanna e di Giorgio Manetti. Ebbene, pare proprio che entrambi non faranno parte del cast della prossima stagione edizione. Pinuccia, l'ex dama di Vigevano, era stata allontanata da Maria De Filippi nel corso dell'anno passato per via delle scenate di gelosia nei confronti del 92enne Alessandro Rausa. La conduttrice, non sembra disposta a tornare sui suoi passi. Per quanto riguarda invece l'ex storico di Gemma Galgani, pare che Giorgio non sia interessato a fare ritorno nel programma che lo ha reso celebre.