Un posto al sole andrà in onda su Rai 3 anche nei giorni 9 e 10 agosto. A Palazzo Palladini si terrà un sopralluogo e Marina Giordano sfrutterà l’occasione per avvicinarsi al piccolo Tommaso. La donna, da tempo, intende procurarsi un oggetto del bambino, in modo da sottoporlo al test del Dna. Tuttavia Lara sarà in agguato, pronta a stravolgere ogni cosa.

Intanto Damiano scoprirà che Eduardo è coinvolto con la questione della pistola, finita sciaguratamente tra le mani del figlio. Il poliziotto, determinato a punire il malavitoso, si ritroverà nei guai, al punto che Viola sarà preoccupata per le sue sorti.

Alberto, intanto, vorrà tornare insieme a Clara.

Anticipazioni Un posto al sole del 9 agosto: Damiano vuole fargliela pagare a Eduardo

Nelle puntate precedenti, dopo essere stato allertato che suo figlio se ne va in giro con una pericolosa arma da fuoco, Damiano ha investigato a fondo sulla vicenda. Nell'episodio del 9 agosto il poliziotto scoprirà che quella pistola è stata introdotta nell’abitazione di Rosa da Eduardo Sabbiese. Sarà così che Damiano deciderà di punire il malavitoso finendo per incappare in grossi guai.

Intanto, a Palazzo Palladini, Roberto inizierà a sentirsi provato dall’ansia organizzativa di Lara Martinelli: il battesimo di Tommaso si avvicina a grandi passi, la donna vuole che sia tutto perfetto per l’occasione.

Nel frattempo Marina continuerà a perseguire il suo piano e troverà una buona idea per avvicinarsi al piccolino.

Le vacanze estive stanno per arrivare e Alberto vorrà tentare il tutto per tutto per ricucire le distanze dall’ex Clara.

Un posto al sole, spoiler del 10/8: Viola in apprensione per le sorti di Damiano

Molto movimentata sarà la puntata del 10 agosto.

Dopo ciò che è successo a Damiano, Viola sarà talmente in apprensione per le sue sorti e faticherà non poco a tenere celato il proprio sentimento nei confronti del poliziotto.

Intanto arriverà la resa dei conti tra i due ex amici: Damiano e Eduardo si ritroveranno faccia a faccia.

Sopralluogo a Palazzo Palladini, Lara sorprende Marina

Spazio anche a Marina, la quale sfrutterà una certa occasione per portare a compimento il suo piano di smascherare le bugie di Lara e fare chiarezza sulla paternità di Tommaso.

Nel dettaglio, la signora Giordano approfitterà di un sopralluogo all’interno di Palazzo Palladini, necessario per poter svolgere il battesimo bel bambino. Ma Lara avrà in serbo una sorpresa per lei e la situazione rischierà di capovolgersi a sfavore di Marina.