Da un po' di giorni in rete si rincorrono voci su due protagonisti assoluti del Trono Over di U&D: Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri potrebbero non essere riconfermati nel parterre della nuova edizione. Interpellato dai fan su questo rumor ancora tutto da verificare, Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che l'addio dei due cavalieri al dating-show non gli risulterebbe e che dovremmo rivederli entrambi in studio a fine agosto.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

La nuova linea "anti trash" che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di seguire nella prossima stagione tv, potrebbe colpire anche uno dei format più amati dal pubblico.

Da qualche giorno a questa parte, infatti, sul web si vocifera che Armando e Riccardo potrebbero non partecipare alle nuove puntate di U&D proprio a causa delle rigide regole che il direttore di rete avrebbe imposto a tutti i suoi collaboratori.

Visti i loro comportamenti spesso sopra le righe, Incarnato e Guarnieri potrebbero essere esclusi dal cast 2023/2024 del dating-show: questo almeno è quello di cui si sta discutendo su siti e blog quando mancano circa due settimane all'inizio delle registrazioni.

Ovviamente si tratta di chiacchiere che non hanno trovato conferme, anzi un esperto della trasmissione tende a non crederci vista la centralità dei due cavalieri nelle dinamiche del programma condotto da Maria De Filippi.

Il chiarimento sul futuro a U&D

Nel primo pomeriggio di mercoledì 16 agosto, il blogger Pugnaloni ha deciso di rispondere alla domanda di un follower incentrata proprio sull'argomento che in questi giorni è sulla bocca di tutti.

"Ho appena letto che c'è la possibilità di non rivedere Armando e Riccardo a U&D per la nuova linea guida di Mediaset.

Siccome le tue informazioni a riguardo sono le più attendibili, chiedo a te", questo è uno dei tanti messaggi che Lorenzo ha ricevuto a riguardo nelle ultime ore.

"Questa cosa a me non risulta", ha chiarito il ragazzo che per tutta la stagione tv riporta le anticipazioni dettagliate delle registrazioni del programma di Maria De Filippi.

Anche se se ne sta parlando molto e mancano due sole settimane all'inizio delle riprese dell'edizione 2023/2024, i cavalieri Incarnato e Guarnieri non sarebbero a rischio: a fine agosto saranno dunque regolarmente nel parterre maschile del Trono Over.

Le frecciatine della coppia di U&D

Se Riccardo e Armando parteciperanno o no alla nuova edizione del dating-show di Canale 5, lo si saprà con certezza a fine agosto: salvo cambi di programma, le prime registrazioni stagionali si svolgeranno mercoledì 30 e giovedì 31, quindi in quei giorni trapeleranno i nomi di tutti i componenti del cast 2023/2024.

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul futuro dei veterani del Trono Over, i siti stanno documentando l'ennesima frecciatina che una nota coppia della trasmissione ha lanciato allo storico ex di lei.

Nel mostrare ai follower la meta del loro ultimo viaggio, Ida e Alessandro hanno punto Riccardo localizzandosi nel suo paese d'origine. I piccioncini, infatti, hanno inquadrato con tanto di zoom il cartello che ufficializzava il loro arrivo a Statte, in Puglia, dove Guarnieri è nato e cresciuto.

In rete, inoltre, si vocifera che Platano potrebbe tornare in studio per ricoprire un ruolo inedito: la discussa parrucchiera, infatti, potrebbe diventare opinionista fissa delle puntate del Trono Over, andando ad affiancare i riconfermati Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.

Questa, esattamente come quella sulla "cacciata" di Riccardo e Armando, al momento è solo un'indiscrezione che non ha ancora trovato riscontri ufficiali.