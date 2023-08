L'estate non è ancora finita ma sono già tante le coppie nate a Uomini e donne che nell'ultimo periodo si sono allontanate o separate definitivamente. Oltre a tre dei quattro tronisti che hanno animato la scorsa edizione, anche Veronica Rimondi è tornata single, dopo circa due anni insieme a Matteo Farnea. Maretta pure tra Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani: è stato l'ex corteggiatore a confermare ai fan il momento no che sta vivendo con la fidanzata.

Aggiornamenti sugli amori di Uomini e Donne

Da quando Uomini e Donne è in pausa, quindi dall'inizio di maggio, tante coppie che si sono formate in studio sono finite al centro del Gossip per una rottura oppure per una crisi in corso.

Gli ultimi ad aver annunciato di vivere un periodo negativo sono Samuele Carniani e Roberta Ilaria Giusti: il ragazzo si è esposto su Instagram per spiegare a fan e curiosi perché lui e la compagna non si fanno vedere insieme da un bel po' di tempo. L'ex corteggiatore ha confermato il distacco dalla fidanzata, ma non ha saputo dare risposte certe su quello che accadrà in futuro.

Pochi giorni prima, invece, è toccato a Veronica Rimondi usare i social network per aggiornare i follower sul suo privato. L'ex tronista ha ufficializzato l'addio a Matteo Farnea con una serie di video nei quali si è detta spiazzata e incapace di dare una motivazione al tutto, anche perché sarebbe stata lasciata di punto in bianco e senza troppe spiegazioni.

Molti addii tra i ragazzi di Uomini e Donne

Delle quattro coppie che si sono formate nel corso della scorsa edizione di Uomini e Donne, ben tre si sono separate poco tempo dopo la scelta.

Il record della relazione più breve è detenuto da Luca Daffrè e Alessandra Somensi: i due sono stati insieme per una decina di giorni, dopodiché hanno usato i social per annunciare la rottura.

Due settimane e un'ospitata a Verissimo per Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini: è stata la tronista a mettere fine alla relazione dopo aver capito di non corrispondere il sentimento che il compagno provava per lei.

Dopo tre mesi d'amore, invece, si sono detti addio quelli che i fan avevano ribattezzato "Nicotelli": Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno anche convissuto per gran parte della loro storia, poi a giugno scorso una breve crisi e il successivo annuncio del distacco definitivo per incompatibilità caratteriale.

Attesa per i nuovi protagonisti di Uomini e Donne

L'unica coppia che si è formata nel corso dell'edizione 2022/2023 del dating-show che resiste alle difficoltà del quotidiano, è quella di Lavinia Mauro e Alessio Corvino: i due sono innamoratissimi e negli ultimi mesi hanno smentito diverse voci di crisi che impazzavano sul loro conto.

Tra meno di 15 giorni, invece, ripartiranno le registrazioni di Uomini e Donne e si dice che Riccardo e Armando potrebbero essere fuori dal cast del nuovo Trono Over. I due cavalieri sarebbero a rischio per i loro atteggiamenti spesso aggressivi e sopra le righe, cosa che Pier Silvio Berlusconi non ammetterebbe più in nessun programma Mediaset.

Tra il 30 e il 31 agosto, comunque, trapeleranno dagli studi Elios le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse in tv dall'11 settembre: tra meno di due settimane, dunque, si scoprirà se qualche veterano lascerà il parterre oppure se saranno tutti riconfermati.

Alcune riviste di gossip hanno anche parlato di un nuovo giovane amore per Gemma Galgani, ma anche su questo sarà fatta chiarezza solo quando inizieranno le riprese. Il format di Maria De Filippi sta per tornare dopo circa 4 mesi di stop e un'estate piuttosto negativa per gli amori che sono sbocciati nel corso degli anni.