Il Paradiso delle Signore sta per tornare sul piccolo schermo di Rai 1. L'ottava stagione si preannuncia piena di intrighi che colpirà sia i personaggi vecchi che quelli nuovi. È previsto l'ingresso di parecchie new entry e molti di essi avranno uno stretto legame di parentela con i personaggi storici. Dal fratellastro di Marcello sino alla famiglia d'origine di Maria, in questo modo si approfondirà ancora di più la story line di queste due protagonisti della daily soap. Spazio anche al segreto di Adelaide, legato al suo passato, e al triangolo d'amore tra Irene, Alfredo e Clara.

Quando inizia Il Paradiso delle Signore 8?

L'estate è praticamente agli sgoccioli, per cui mancano sempre meno giorni al fatidico ritorno in televisione de Il Paradiso delle Signore. Per assistere all'ottava stagione, che si prevede intensa e piena di colpi di scena destinati a lasciare i fan di questa soap opera con il fiato sospeso, occorrerà pazientare fino a lunedì 11 settembre 2023. Attualmente sono in corso le puntate di Sei Sorelle, per cui coloro che sentissero nostalgia o che volessero fare un ripasso della passata stagione, potranno rivedere gli episodi in replica sul sito web di RaiPlay.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8

A settembre ritroveremo il direttore del grande magazzino milanese a fare i conti con un negozio rivale, che ha aperto proprio nei pressi sul finire della settima stagione de Il Paradiso delle signore.

A gestire il nuovo locale, chiamato GMM, saranno Umberto Guarnieri e Tancredi di Sant'Erasmo. Al fianco di questi uomini non mancheranno le rispettive signore, Flora e Matilde. A proposito di quest'ultima, Vittorio e Tancredi si ritroveranno a lottare non solo per l'affermazione professionale, ma soprattutto per il cuore di Matilde.

La parte più attesa dai fan riguarda il misterioso segreto di Adelaide che verrà svelato prossimamente. A quanto pare la contessa di Sant'Erasmo ha una figlia che credeva fosse morta durante il parto.

Ezio e Gloria contro un groviglio burocratico

Nell'ottava avventura del Paradiso delle Signore ritroveremo anche Ezio e Gloria.

I due sono tornati insieme dopo la rottura del padre di Stefania con Veronica. Stando ad una recente intervista a SuperGuida Tv, i due dovranno combattere contro un groviglio burocratico: di cosa si tratterà?

Sarà dato spazio anche alla love story tra Irene e Alfredo. Sul finire della precedente stagione, Alfredo si era scambiato un'occhiata decisamente particolare con Clara, lasciando aperti mille scenari nella mente dello spettatore.

Le new entry

A movimentare ulteriormente la soap opera italiana saranno alcune new entry. A Milano arriverà Gian Lorenzo Botteri (Luca Ferrante), che vestirà i pani di stilista e sarà incaricato di sviluppare una linea dedicata all'uomo. Sarà così che Botteri lavorerà insieme a Maria Puglisi.

Intanto quest'ultima rivedrà la sua famiglia siciliana. Madre, padre e sorella giungeranno nel capoluogo lombardo. Marcello, invece, finirà per interagire con un fratellastro che non sapeva di avere. Si tratta dell'attore Danilo D'Agostino, che presterà il volto a Matteo Portelli. Al Pds sarà assunta una venere nuova, Delia Bianchetti.