Giovedì 24 agosto si svolgerà la prima registrazione stagionale di U&D: stando alle ultime indiscrezioni, Ida Platano dovrebbe essere in studio quel giorno e probabilmente non da sola. Lorenzo Pugnaloni, infatti, in queste ore ha smentito le voci che circolano sull'ex dama e su un suo futuro da opinionista, ma ha incuriosito i fan ipotizzando un dolce annuncio da parte della bresciana e del fidanzato Alessandro.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Si fanno sempre più concrete le possibilità che Ida partecipi alla registrazione di U&D fissata per giovedì 24 agosto: in un video che ha caricato sul suo profilo Instagram nelle scorse ore, infatti, la dama ha anticipato che proprio tra due giorni capiterà qualcosa di molto bello e interessante.

Anche se Platano non è scesa nei particolari, fan e curiosi hanno immediatamente collegato queste sue parole all'imminente riapertura degli studi Elios e ai Gossip che vogliono la bresciana in lizza per il ruolo di opinionista fissa della trasmissione di Maria De Filippi.

Prima di riportare gli spoiler di tutto quello che accadrà tra dame, cavalieri e tronisti al rientro dalle vacanze, il blogger Pugnaloni ha cercato di fare chiarezza sul futuro di Ida nel cast del dating-show del quale è stata assoluta protagonista per tanti anni.

Il parere di chi guarda U&D

In una Stories che ha caricato su Instagram il 22 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha commentato così le recenti indiscrezioni sul ruolo di Ida nella nuova edizione di U&D: "Io non so nulla di certo, ma escluderei un ritorno da opinionista".

Il blogger, però, concorda con molti spettatori sul fatto che giovedì prossimo Platano parteciperà alla prima registrazione dopo le vacanze e potrebbe farlo assieme al fidanzato.

"Andrei più su un'ospitata di coppia con Alessandro e magari un annuncio, tipo il matrimonio. Vedremo", ha concluso il ragazzo che per tutta la stagione tv riporta le anticipazioni dettagliate di quello che accade in studio durante le riprese del dating-show.

La dama e il cavaliere che hanno lasciato il Trono Over lo scorso novembre, dunque, tra un paio di giorni potrebbero stupire il pubblico e il resto del cast con qualche bella novità: l'ipotesi più accreditata tra i curiosi, è che Ida potrebbe annunciare le nozze col compagno proprio davanti all'ex Riccardo Guarnieri, ancora nel parterre della trasmissione.

Conto alla rovescia per il ritorno di U&D in tv

Da quando ha abbandonato il programma insieme ad Alessandro, Ida è tornata in studio un paio di volte e solo in qualità di ospite: in entrambe le occasioni, però, la dama si è scontrata furiosamente con l'ex Riccardo, e lo stesso ha fatto Vicinanza (i due sono quasi arrivati alle mani in una registrazione della scorsa primavera, ma la scena è stata tagliata in fase di montaggio e non è mai andata in onda su Canale 5).

La presenza della coppia in studio al rientro dalle vacanze, dunque, innescherebbe una dinamica che interessa molto ai telespettatori: il faccia a faccia tra gli ex Platano e Guarnieri, da sempre tra i personaggi più amati e discussi del Trono Over.

Alle riprese del 24 agosto, però, parteciperanno anche altri veterani del cast della versione senior: riconfermati nel parterre femminile e maschile Gemma Galgani, Roberta Di Padua, Armando Incarnato, Elio Servo, Alessandro Rausa e il già citato Riccardo.

Nel corso della settimana che è appena iniziata, sono previste due registrazioni (giovedì e venerdì prossimo), ma non saranno mostrate al pubblico a casa prima di metà settembre: il dating-show riprenderà la sua regolare programmazione lunedì 11 al consueto orario delle 14:45.