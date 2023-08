Le anticipazioni de La Promessa, dal 28 agosto all'1 settembre, svelano che verrà annunciata una morte. Tutto avrà inizio quando i marchesi, preoccupati per l'assenza del figlio Manuel, chiederanno alla Guardia Civile di trovarlo. Poco dopo si apprenderà che un aereo è precipitato e tutta la tenuta sarà addolorata per la vicenda, pensando che in quell'incidente sia morto Manuel. Mentre i servi addobberanno a lutto, sopraggiungerà un'altra notizia destinata a cambiare le carte in tavola.

Nel frattempo Maria dirà addio a Salvador, ma Lope prometterà all'amico di prendersene cura durante la sua assenza.

Spazio anche a Jana, il cui diario finirà nelle mani di Maria.

Nuove anticipazioni de La Promessa su Canale 5: Salvador e Maria si dicono addio

Per Maria e Salvador giungerà il momento di dirsi addio. Dopo che la Guardia Civile lo ha scoperto, il cameriere non potrà che partire per il fronte, assolvendo ai suoi doveri verso la patria. In seguito alla partenza di Salvador, Maria finirà per mettere mano sul diario di Jana e non esiterà a sbirciarne il contenuto, scoprendo che la ragazza ha intenzione di vendicarsi di un uomo. Pur non essendoci il suo nome, Maria intuirà che si tratti del barone. Oltre al diario sarà rinvenuta anche un'arma da fuoco. Preoccupata non esiterà ad addormentare l'amica con del cloroformio, per impedirle di commettere una pazzia.

Manuel e il barone spariscono nel nulla

Gli inquilini della tenuta si risveglieranno con due spiacevoli sorprese. Sia il barone che Manuel spariranno nel nulla. La Guardia Civile si attiverà per cercare il ragazzo quando, poco dopo, informerà i marchesi che è stato rinvenuto un aeroplano a Puebla de Tera. L'aereo precipitato era pilotato da Manuel, per questo motivo si temerà il peggio.

Quando i servi ne saranno informati, inizieranno ad addobbare La Promessa a lutto.

L'intero palazzo sarà affranto per la morte del ragazzo, ma donna Cruz cercherà di apparire solida. Fortunatamente Manuel sarà ancora in vita e a dare la lieta notizia sarà Catalina.

La promessa di Lope a Salvador

Nel frattempo il padre di Jimena ordinerà a padre Camilo di cercare delle prove inconfutabili circa l'instabilità finanziaria della tenuta, in modo da annullare il fidanzamento tra Manuel e la figlia.

Il duca, inoltre, cercherà di convincere Jimena a non convolare a nozze quando verrà a galla che il suo promesso sposo è in vita.

Ben presto l'erede della famiglia Lujan potrà ritornare a casa, seppur nessuno sia a conoscenza delle sue condizioni. Jana proverà a nascondere a Curro un libro, ma lui se ne accorgerà. Si tratta di Delitto e castigo. Lope, parlando con Maria, le farà sapere della promessa fatta all'amico Salvador, ossia prendersi cura di lei.