Nella giornata di venerdì 25 agosto avrebbe dovuto esserci la seconda registrazione stagionale delle nuove puntate di Uomini e donne ma, nella serata del 24 agosto, è stato comunicato l'annullamento delle riprese.

Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che la motivazione dello stop è dovuta a un'indisponibilità di Maria De Filippi. Nel frattempo, nella giornata di giovedì 24 agosto, nello studio del dating show sono stati presentati i nuovi tronisti Brando e Cristian e Manuela Carriero, ex volto noto di Temptation Island è tornata in televisione per cercare l'amore.

Le riprese di Uomini e Donne del 25 agosto sono state annullate. In base a quanto trapelato in rete, le puntate che avrebbero dovuto essere registrate nell'ultimo venerdì di agosto sono state rimandate di qualche giorno.

La motivazione del cambio di programma è stata dettata da un' indisponibilità della conduttrice: a quanto pare Maria De Filippi sarebbe impossibilitata il 25 agosto a condurre il dating show di Canale 5. Anche se non ci sono ulteriori dettagli in merito.

Nel frattempo, nella prima registrazione di Uomini e Donne di giovedì 24 agosto è stata presentata la nuova tronista.

Manuela Carriero, dopo essere stata in passato protagonista di Temptation Island, ha deciso di tornare in televisione per cercare l'amore. L'ex protagonista della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia aveva interrotto la sua relazione con l'ex fidanzato e aveva deciso di frequentare il tentatore Luciano Punzo. Fra i due concorrenti era scatta la scintilla nel villaggio in Sardegna, ma dopo qualche tempo di relazione, a la scorsa primavera la storia d'amore fra i due giovani si è interrotta.

Così ora Manuela è tornata sul piccolo schermo da single, per farsi aiutare dalla trasmissione di Maria De Filippi a trovare l'uomo della sua vita.

Brando e Cristian nuovi tronisti

Nel frattempo, durante le riprese del 24 agosto, sono stati presentati anche i due nuovi tronisti: Brando e Cristian. Entrambi i single hanno 22 anni e hanno deciso di trovare l'amore in televisione.

Brando vive a Treviso ed è nipote di un'attrice, mentre Cristian è romano, studia all'università e per arrotondare consegna le pizze.

Fra le cose certe delle prime puntate di Uomini e Donne vi è l'assenza di Ida Platano in studio: l'ex dama del parterre over è in vacanza a New York con il suo fidanzato.

Negli ultimi giorni, in rete, erano trapelate indiscrezioni sulla possibilità che la parrucchiera potesse tornare in studio come ospite o come opinionista, ma così non è stato, almeno per il momento.