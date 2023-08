Le registrazioni di Uomini &Donne proseguono senza sosta: anche se l'esordio in tv è previsto per l'11 settembre prossimo, la redazione programma almeno un paio di nuovi appuntamenti a settimana per far sì di avere più materiale possibile da proporre ai telespettatori.

Come sempre, anche il 29 agosto il blogger Lorenzo Pugnaloni sta riportando sui social network gli spoiler di quello che è accaduto in studio nelle scorse ore: tensioni, confronti e nuove conoscenze per i protagonisti del cast 2023/2024.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre i fan continuano a chiedersi perché Armando e Riccardo hanno saltato le prime puntate di U&D, Maria De Filippi prosegue nella conduzione degli appuntamenti che saranno trasmessi su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre.

Il dating-show è ripartito sulla falsa riga delle ultime edizioni: Tina Cipollari protagonista di animati litigi con Elio e altri componenti del parterre, Gemma alla ricerca dell'anima gemella, Aurora al centro di frecciatine social alle colleghe e di scontri con Gianni Sperti.

Tra le anticipazioni di questi giorni, le più sorprendenti riguardano quelle sui ritorni in studio di Barbara De Santi, Silvio Venturato e Gero Natale: i tre hanno ripreso posto tra le dame e i cavalieri del Trono Over e si sono subito ritagliati uno spazio rilevante nelle riprese del 28 e 29 agosto.

Silenzio sui cavalieri di U&D

Stando agli spoiler delle prime tre registrazioni, dunque, Armando e Riccardo potrebbero essere stati rimpiazzati da Barbara e Silvio: i due cavalieri sono assenti dalla puntata d'esordio (che si è svolta il 24 agosto scorso), mentre De Santi e Venturato sono rientrati nel parterre lunedì 28.

Ad oggi, dunque, Incarnato e Guarnieri non fanno più parte del Trono Over ma i motivi di questo allontanamento non sono ancora stati resi noti.

La nuova edizione di U&D, dunque, è ricominciata nel segno di Tina, Gemma e delle dame che sin da subito hanno dato vita a vivaci battibecchi su argomenti più o meno importanti: ieri, però, la presentatrice ha rimproverato Galgani e Tropea che stavano litigando per una presunta frecciatina social di una all'altra.

Alle riprese del 29 agosto, invece, hanno partecipato Ida Platano e Alessandro Vicinanza: i due sono stati ospiti del dating-show che li ha fatto conoscere e innamorare quasi un anno fa. La coppia è molto unita, tant'è che è appena rientrata da un romantico viaggio a New York per i 40 anni dell'imprenditore.

Novità sui protagonisti di U&D

In questi due giorni di registrazioni, si è parlato anche dei neo tronisti di U&D: Brando Cristian e Manuela hanno cominciato a conoscere i loro corteggiatori, anche se è ancora presto per capire se qualcuno potrebbe farli innamorare.

La conduttrice non ha fatto alcun accenno alle segnalazioni che volevano il 22enne di Treviso fidanzato con una ragazza di nome Alice, quindi per gli addetti ai lavori tutti e tre i protagonisti del Trono Classico sono single e pronti a cercare l'anima gemella.

Altri due ospiti della puntata odierna, sono stati Federico Nicotera e Carola Carpanelli: i due si sono scelti agli Elios lo scorso maggio ma la relazione è durata poco, appena tre mesi.

I ragazzi hanno avuto un lungo confronto davanti alle telecamere, tant'è che Pugnaloni anticipa che si è parlato di loro per un'ora intera.

Tornando al Trono Over, Tina ed Elio hanno litigato un'altra volta perché lui le ha dato della "pazza" chiacchierando con Aurora dietro le quinte.

Gemma è molto presa da Maurizio, ma tutti hanno cercato di farle aprire gli occhi dicendole che lui non la corrisponderebbe: anche Cipollari ha preso le parti di Galgani.