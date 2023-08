Un posto al sole va in onda da lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera nostrana ideata da Wayne Doyle, in merito alle puntate che saranno trasmesse mercoledì 9 e giovedì 10 agosto, evidenziano che Damiano Renda, dopo aver scoperto il pericolo corso dal piccolo Manuel, deciderà di vendicarsi di Eduardo Sabbiese. Roberto Ferri, invece, sarà parecchio ansioso in merito ai preparativi del battesimo di Tommy, mentre Alberto Palladini cercherà un riavvicinamento con Clara Curcio.

Viola Bruni, in ultimo, sarà in pensiero per Damiano, nel frattempo Marina Giordano troverà l'occasione giusta per dimostrare che il piccolo Tommaso non è figlio di Lara Martinelli.

Damiano vorrà vendicarsi di Eduardo per aver messo in pericolo Manuel

Le trame di Un posto al sole, per ciò che concerne gli episodi del 9 e 10 agosto, anticipano che Damiano verrà a conoscenza del pericolo corso dal figlio e sarà più che mai intenzionato a vendicarsi dell'ex amico Eduardo.

Il piccolo Manuel, difatti, aveva sottratto una pistola dal borsone zeppo di armi che Sabbiese aveva incautamente lasciato a casa di Rosa Picariello e, come se non bastasse, il bimbo aveva dapprima nascosto l'arma sotto al letto e, successivamente, si era prodigato a giocare con la stessa assieme al suo amichetto.

L'iniziativa di vendetta di Renda, però, finirà per ritorcersi contro l'ex poliziotto.

Roberto in ansia per i preparativi del battesimo di Tommaso

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda mercoledì 9 e giovedì 10 agosto sulla terza rete Rai, ferveranno i preparativi per il battesimo del piccolo Tommaso e l'operosità di Lara nel cercare di rendere l'evento perfetto metteranno una certa ansia in Roberto.

Marina, nel mentre, escogiterà un ulteriore stratagemma per avvicinarsi al bimbo, intanto Alberto proverà a sfruttare le vacanze estive per tentare una manovra di riavvicinamento con la giovane Curcio.

Marina troverà l'occasione giusta per dimostrare che Tommy non è il figlio biologico di Roberto

Negli episodi dello sceneggiato italiano che saranno trasmessi il 9 e 10 agosto, Viola verrà a conoscenza di ciò che è accaduto a Damiano e tale notizia creerà una buona dose d'apprensione nella maestra.

Tra il boss mafioso e Renda, successivamente, ci sarà la resa dei conti.

Marina, poco dopo, riuscirà finalmente a trovare l'occasione giusta per dimostrare che il piccolo Tommaso non è il figlio di Lara e Roberto, ma tale opera di smascheramento che Giordano vorrà portare a termine sarà, ancora una volta, ostacolata da una mossa a sorpresa della dark lady.