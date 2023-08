Le anticipazioni di Un posto al sole del mese di settembre promettono colpi di scena. Dopo la sosta estiva, la soap continuerà a intrattenere il pubblico e, al centro delle nuove trame, torneranno le vicende di Marina Giordano.

La dark lady della soap opera, dopo aver visto fallire il suo tentativo di smascherare Lara Martinelli e le sue bugie, si mostrerà ancora più crudele e spietata non solo nei confronti della donna ma anche dello stesso Roberto.

Spazio anche alle vicende di Damiano che, dopo essere finito nel mirino di Eduardo, si ritroverà messo nei guai.

Marina, Roberto e Lara al centro delle trame di Un posto al sole di settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole del mese di settembre, rivelano che Marina non potrà fare a meno di pensare alle parole di Roberto Ferri.

L'uomo ha messo in discussione le rivelazioni fatte dalla donna in merito al piccolo Tommaso, accusandola di essere invidiosa e gelosa, quasi ossessionata da questo rapporto con suo figlio frutto della sua precedente relazione con Lara.

Un duro colpo per Marina che mai si sarebbe aspettata una presa di posizione netta e decisa da parte di Ferri, il quale è apparso quasi disposto a mettere una pietra sopra al loro matrimonio e a voltare pagina definitivamente.

Marina spietata con Roberto: anticipazioni Un posto al sole settembre

Di conseguenza, nel corso delle prossime puntate della soap opera trasmesse a settembre, Marina si mostrerà sul piede di guerra non solo nei confronti di Lara ma anche verso Roberto.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la donna sarà disposta a tutto pur di far trionfare la verità e, in questo modo, dare una lezione esemplare anche al suo compagno di vita, che ne ha messo in discussione le sue rivelazioni.

Insomma, un ritorno scoppiettante per Marina e Roberto che ancora una volta saranno pronti a entusiasmare il pubblico della soap, con nuovi colpi di scena.

Damiano si ritrova nei guai: anticipazioni Un posto al sole settembre

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di settembre, rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Damiano.

Per il poliziotto, infatti, comincerà uno dei periodi più difficili della sua vita, dato che dovrà sottostare al ricatto di Eduardo, per evitare di ritrovarsi in seri guai.

Di conseguenza, Damiano dovrà stare attento a ogni sua mossa e, soprattutto, dovrà portare le informazioni che l'ex cognato vuole, per evitare di trovarsi in una situazione che potrebbe rivelarsi pericolosa per se stesso e le persone che lo circondano. Riuscirà a uscirne indenne da questa intricata vicenda? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.