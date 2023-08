Il conto alla rovescia sta per terminare, lunedì 28 agosto partiranno le puntate della nuova stagione di Un posto al sole. Ovviamente c'è grande attesa in merito al destino di Lara e Marina, ma ci sono altre vicende che attendono ancora risposte.

Attualmente Riccardo non è a conoscenza del bacio tra Nunzio e Rossella, così come Eugenio non sa del rapporto tra la moglie Viola e Damiano. In merito a quest'ultimo va aggiunto che il magistrato Nicotera ha anche altro da temere, visti i recenti rapporti tra il poliziotto e il boss Sabbiese. Per finire la storyline di Sasà e Castrese, solo apparentemente più leggera, potrebbe riservare molte sorprese quando Espedito verrà a conoscenza della loro relazione.

Un posto al sole: Nunzio e Riccardo si scontreranno?

C'è molta incertezza in merito alla storia d'amore tra Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Vladimir Randazzo). Sono mesi che una folta schiera di fan reclama questa relazione e dopo il loro bacio sembrava che i due fossero destinati a fare coppia, tuttavia i recenti eventi sembrano aver diviso i due ragazzi.

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, Nunzio ha deciso di dare una possibilità ad Ada [VIDEO] (Annalisa Pennino), mentre Ross ha preferito far finta che non sia accaduto nulla per concentrarsi sulla sua storia con Riccardo (Mauro Racanati). Le anticipazioni ufficiali rivelano poco in merito a questa vicenda, viene solo svelato che Crovi e Rossella trascorreranno insieme le vacanze a Lisbona e il dottore al ritorno prenderà un'importante decisione.

Queste informazioni dicono poco sul futuro di questa vicenda in ogni caso difficile davvero che tutto si chiuderà così. Lecito aspettarsi che Nunzio e Rossella finiscano per fare coppia, ma come la prenderà Riccardo? L'uomo ha mostrato di avere un carattere piuttosto irascibile, come del resto anche Cammarota, quindi è prevedibile che ci saranno scintille tra i due quando verrà fuori questa storia.

Un posto al sole, anticipazioni: Damiano pronto a tradire Eugenio

Ancora più complessa risulta invece la storyline che vede coinvolti Damiano (Luigi Miele), Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano). In questo caso non ci si trova dinanzi solo a un triangolo sentimentale, dal momento che Renda potrebbe tradire la fiducia del magistrato anche sul piano professionale.

Al momento Nicotera, per quanto abbia chiaramente percepito una certa distanza da parte della moglie, non sospetta minimamente della storia d'amore tra lei e il suo ex agente di scorta. Va aggiunto che le anticipazioni rivelano che quest'ultimo proverà a carpire informazioni dal magistrato in modo da salvare il boss. Eugenio potrebbe insomma ritrovarsi di colpo a dover fare i conti con il lato più oscuro di Damiano.

L'omofobia di Espedito

Espedito (Antonio Conte) è un personaggio retrogrado, misogino e omofobo, ciò nonostante è stato sempre presentato in contesti molto leggeri, il che ha fortemente attenuato la negatività del suo personaggio. C'è quindi molta attesa per la reazione che avrà l'uomo quando scoprirà l'omosessualità del figlio.

Questa vicenda abbandonerà i toni comedy per prendere una svolta drammatica o ci sarà un epilogo positivo con l'uomo che si ricrede? Considerate le promesse risulta difficile pensare a un cambio di idee così repentino il che rende alquanto interessante questa storyline.