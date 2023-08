Un posto al sole tornerà su Rai 3 dopo la pausa estiva con una settimana ricca di colpi di scena. La puntata di giovedì 31 agosto non andrà in onda per lasciare spazio alle gare di atletica, ma venerdì 1° settembre ci sarà un doppio appuntamento. In primo piano ci saranno la sofferenza di Marina per la difficile situazione che sta vivendo con Roberto e il ritorno dalle vacanze di Riccardo e Rossella. Sarà dato spazio, inoltre, al conflitto di Damiano, costretto a lavorare per Eduardo. Quest'ultimo, infine, avrà con Clara un chiarimento sul loro rapporto.

Anticipazioni Un Posto al sole: Roberto rifiuterà di convivere con Lara

Le anticipazioni di Un Posto al sole raccontano che il doppio appuntamento di venerdì 31 agosto sarà ricco di avvenimenti. Marina sarà costretta a fare ancora una volta i conti con la sua solitudine. Sebbene la signora Giordano sappia con certezza che Lara ha ingannato Roberto fingendo di aver avuto un figlio da lui, non avrà prove per dimostrarlo. La donna non potrà fare a meno di soffrire pensando che Ferri non ha creduto alla sua versione, considerandola solo l'ennesimo tentativo per allontanarlo da Lara. Quest'ultima, invece, azzarderà una proposta di convivenza con lei e il piccolo Tommaso approfittando della serenità della sua vacanza con Roberto.

L'imprenditore rifiuterà di fare questo passo importante, pur sentendo Marina ormai troppo lontana da lui.

Anticipazioni puntata di venerdì 31 agosto: Damiano in conflitto con se stesso

La puntata di Un Posto al sole che andrà in onda venerdì 31 agosto vedrà tra i protagonisti anche Damiano. Il poliziotto avrà un'ottima occasione per avvicinarsi a Eugenio e carpire delle informazioni utili a Eduardo.

Per il padre di Manuel, tuttavia, lavorare per la malavita non sarà una passeggiata e i sensi di colpa non tarderanno ad arrivare. Mentre Damiano vivrà un forte conflitto con se stesso, Eduardo dovrà affrontare la sua situazione sentimentale. Clara parlerà ancora una volta con Sabbiese e chiarirà la sua posizione rispetto alla loro relazione.

Ornella pronta a raggiungere Patrizio a Barcellona per le vacanze

Le anticipazioni di Un Posto al sole di venerdì 31 agosto rivelano che per Rossella e Riccardo arriverà il momento di tornare dalla vacanza a Lisbona. La vacanza con il suo fidanzato sarà servita a Rossella per dimenticare Nunzio? Le trame non si sbilanciano su questa storia, ma dicono che Crovi prenderà una decisione inaspettata e non si esclude che voglia fare un passo importante con la sua fidanzata. Nel frattempo, Ornella si preparerà a raggiungere Barcellona per riabbracciare Patrizio e Raffaele riunire la famiglia Giordano per le vacanze estive.