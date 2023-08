Nella puntata di Un posto al sole in onda il 10 agosto 2023, alle ore 20:50 su Rai3, Rosa sarà disperata per le conseguenze di ciò che è successo. Giulia ha scoperto che ha aiutato Eduardo a nascondere il borsone e che il piccolo Manuel ha preso un'arma, rischiando di far accadere qualcosa di molto grave. Per fortuna Damiano è riuscito a ritrovare il figlio nel parchetto e, scampato il pericolo, ha giurato di farla pagare a Eduardo. Ci sarà la resa dei conti tra i due, che porterà Damiano a prendere una decisione molto difficile e dolorosa.

Intanto Marina troverà l'occasione giusta per avvicinarsi a Tommaso e prendere il suo Dna per fare il test che incastrerà Lara.

Peccato che la furba Martinelli sia pronta a un'abile contromossa.

Di seguito le trame e le anticipazioni della puntata di domani di Upas.

Anticipazioni Un posto al sole: Rosa disperata per la sua famiglia

Poteva finire molto male la bravata di Manuel, che è scappato nel parchetto con l'arma trovata nel borsone dello zio. Grazie ad Antonio e a Damiano tutto si è risolto al meglio, ma non è certo finita qui. Rosa sarà disperata, continuerà sentirsi in colpa per aver aiutato il fratello, mettendo in serio pericolo la vita di due bambini.

Damiano affronterà Eduardo ma finirà per mettersi nei guai e non sarà semplice gestire la situazione, anche perché stara per arrivare la resa dei conti.

Il fatto che Damiano si metta nei guai farà rinascere in Viola i sentimenti che ha tentato in tutti i modi di cacciare e lo stesso sarà per Rosa.

Resta poi da capire che ne sarà del piccolo Manuel quando questa faccenda verrà a galla: il bimbo sarà allontanato dalla mamma?

Un posto al sole anticipazioni: Marina mette in atto il suo piano

Arriverà anche il finale della lunga storyline che vede protagonista Lara con le sue bugie su Tommaso? Pare di sì, anche se tutto può succedere.

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Marina troverà l'occasione per perfetta per mettere in atto il suo piano. Attenderà con pazienza che vengano fatti i sopralluoghi per la celebrazione del battesimo di Tommy e poi agirà.

Ovviamente Lara e Ida saranno pronte a tutto per fare in modo che la verità non venga a galla e si prepareranno per fermare Marina, ma ci riusciranno anche questa volta?

Molto probabile.

Trame e anticipazioni Un posto al sole: Lara sconfigge Marina?

Lara ha preparato in tempo un'abile contromossa per mettere fuori gioco Marina grazie all'avvertimento di Ida, che le ha raccontato dello strano incontro con Giordano al parco.

Non sarà facile per Marina dimostrare che Tommaso non è figlio di Roberto e la situazione potrebbe volgere a suo sfavore per via delle abili macchinazioni di Lara.

Dove rivedere la puntata di Un posto al sole del 10 agosto 2023

Un posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50 oppure su RaiPlay in diretta e in modalità on demand.

La soap si fermerà per la consueta pausa estiva dal 14 al 25 agosto e a settembre ci saranno dei doppi episodi per recuperare le puntate.