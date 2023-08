L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana 4-8 settembre 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 3.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione e delle dinamiche, ci saranno in primis le vicende di Rossella e Riccardo.

La coppia, infatti, potrebbe ritrovarsi a prendere una decisione definitiva sul loro rapporto e questa volta dirsi addio in maniera definitiva.

Scatta l'addio tra Rossella e Riccardo nei nuovi episodi di Un posto al sole?

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nelle prime puntate dopo la pausa estiva di due settimane, Rossella si ritroverà a dover fare i conti con una decisione del tutto inaspettata presa da Riccardo, che potrebbe mettere a durissima prova il loro rapporto affettivo.

Non si esclude, quindi, che dopo aver trascorso il periodo delle vacanze estive assieme, i due possano aver capito di essere realmente incompatibili e quindi di dover intraprendere due strade differenti.

Il sospetto è che, il periodo estivo, abbia portato la coppia a rendersi conto di non essere fatti per stare insieme: in passato, infatti, i due avevano sempre cercato di andare avanti e risolvere le loro incomprensioni, pur consapevoli delle cose che non andavano.

Nunzio mette in crisi Rossella nelle nuove puntate di Un posto al sole dal 4 all'8 settembre?

Come se non bastasse, a rendere tutto più complicato è stato anche il rapporto speciale che si è venuto a creare tra Nunzio e Rossella: i due si sono lasciati andare a delle effusioni e a dei momenti di passione che non sono passati inosservati, mettendo in crisi la ragazza.

Rossella, infatti, si è resa conto di non essere affatto indifferente al fascino del cuoco del Caffè Vulcano: la loro non era semplice amicizia e quando ha saputo che Nunzio era in procinto di partire per le vacanze con Ada, non ha potuto nascondere la sua amarezza.

Il possibile addio tra Rossella e Riccardo nelle puntate di Un posto al sole all'8 settembre

Di conseguenza, questo pensiero fisso per Nunzio, potrebbe aver spinto Rossella ad avere degli atteggiamenti respingenti nei confronti del suo fidanzato.

Rossella e Riccardo, quindi, potrebbero ritrovarsi a dirsi addio in maniera definitiva: il medico potrebbe prendere in mano le redini della situazione e fare così un passo indietro.

E, a quel punto, la figlia di Silvia potrebbe decidere di mettersi in gioco e uscire allo scoperto con quelli che sono i veri sentimenti che nutre nei confronti di Nunzio.

Rossella e Nunzio si ritroveranno liberi di viversi la loro storia d'amore in questa nuova stagione della soap? Lo scopriremo nelle prossime puntate.