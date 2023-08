Buone notizie in arrivo per i fan de La Promessa. A partire da settembre la soap opera spagnola andrà in onda anche al sabato pomeriggio alle 14:45. Intanto le anticipazioni del 28 e 29 agosto riportano nuovi e intriganti colpi di scena che terranno gli inquilini della tenuta con il fiato sospeso. Tutto accadrà quando verrà rinvenuto un aeroplano precipitato e si temerà per la vita di Manuel. Il ragazzo che chiederà a Jana, tramite una lettera, di fuggire insieme sabotando il suo matrimonio con Jimena, resterà deluso quando non la vedrà arrivare all'appuntamento.

Manuel se ne andrà con l'aeroplano. Anche il barone risulterà sparito nel nulla e questo agiterà Pia e Teresa. Sospettosa, Petra inizierà a indagare per far luce sulla vicenda.

Anticipazioni La Promessa del 28 agosto: Maria anestetizza Jana

Per Maria e Salvador giungerà il momento dei saluti. La loro storia d'amore tramonterà a causa della guerra. Scoperto dalle Guardie Civili, il ragazzo dovrà recarsi al fronte. Poco dopo Maria rinverrà il diario di Jana e darà un'occhiata al suo contenuto. Sarà così che la domestica apprenderà delle intenzioni dell'amica, ossia vendicarsi del barone. Oltre al diario troverà persino una pistola. Preoccupata per ciò che potrebbe succedere, Maria addormenterà Jana con del cloroformio e la bloccherà al letto, in modo da impedirle di portare avanti il suo piano.

Manuel chiede a Jana di fuggire insieme, ma lei non ne sa nulla

Cruz e Alonso, dopo averci pensato a lungo, daranno l'ok a Leonor per farla studiare moda a Parigi. La notizia arriverà alle orecchie di Mauro e poco dopo la ragazza farà un discorso di accomiato alla famiglia. Nel frattempo padre Camilo riceverà una telefonata dal papà di Jimena, nonché il duca de los Infantes, che gli ordinerà di tenere d'occhio la figlia e di verificare i pettegolezzi sulla crisi finanziaria dei Lujan, in quanto non vuole che Jimena sposi un fallito.

Manuel, intanto, scriverà una lettera a Jana chiedendole di fuggire insieme dalla tenuta e le darà l'appuntamento all'hangar. La lettera non arriverà a Jana e i due non fuggiranno insieme.

La Promessa spoiler 29 agosto: Teresa e Pia nascondo qualcosa, Petra indaga

Nell'appuntamento del 29 agosto la tenuta si risveglierà nel panico.

Non avendo ricevuto notizie da Jana, Manuel prenderà l'aereo e se ne andrà alla volta di Cordova, senza salutare la famiglia. Peccato che le cose finiranno male. Oltre che di Manuel, la famiglia Lujan non avrà notizie nemmeno del barone. Don Alonso chiederà alla Guardia Civile di investigare e poco dopo si scoprirà che a Puebla de Tera è precipitato un aereo. Il marchese andrà a verificare se il mezzo era pilotato da Manuel, mentre la moglie sarà frustata a causa dell'accaduto.

Saranno agitate anche Teresa e Pia, anche se le due donne fingeranno di non stare bene davanti al personale della tenuta. Petra sospetterà qualcosa, e interrogherà Simona e Candela.