Le prossime puntate di Un posto al sole potrebbero essere quelle della resa dei conti tra Nunzio e Rossella. La giovane coppia sta tenendo banco con il loro rapporto speciale che si è venuto a creare in questi ultimi tempi, consolidato da una serie di baci appassionati.

Il colpo di scena, però, potrebbe arrivare nelle prossime puntate di questa stagione della soap: il giovane Nunzio, infatti, potrebbe uscire definitivamente allo scoperto con la figlia di Silvia.

Nunzio e Rossella al centro degli intrighi nelle prossime puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, l'appuntamento con le prossime puntate di Un posto al sole si preannuncia denso di sorprese in primis per Nunzio e Rossella.

Dopo i baci che ci sono stati tra di loro, non sarà facile far finta che non sia successo nulla e tornare semplicemente a essere buoni amici, come ai vecchi tempi.

È innegabile il fatto che, tra Nunzio e Rossella, vi sia una forte attrazione che potrebbe spingerli al più presto a cedere di nuovo alla passione, nonostante la dottoressa sia ufficialmente fidanzata con il collega Riccardo.

La storia d'amore tra i due, però, già da un po' di tempo sta dando segnali di cedimento e nelle prossime settimane potrebbe esserci il "colpo di grazia" conclusivo a questa storia d'amore.

Nunzio potrebbe dichiararsi a Rossella nelle nuove puntate di Un posto al sole

Nunzio, infatti, dopo le effusioni che ci sono state con la dottoressa, si mostrerà sempre più nervoso e aspro con i colleghi sul posto di lavoro.

Per il ragazzo non sarà affatto facile affrontare questa situazione come se non fosse successo nulla e, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole di questa stagione, potrebbe ritrovarsi a confessare i suoi veri sentimenti alla ragazza.

Nunzio, quindi, potrebbe decidere di uscire allo scoperto rivelando apertamente a Rossella di essersi innamorato di lei e di non poterne fare a meno nella sua vita.

Una dichiarazione d'amore che, in quel caso, rappresenterebbe un vero e proprio terremoto emotivo nella vita della dottoressa, la quale potrebbe ritrovarsi a dover prendere in mano le redini della sua storia d'amore con Riccardo e capire il da farsi.

Lara messa alle stretta nelle prossime puntate di Upas

In attesa di scoprire quali saranno gli sviluppi di questa vicenda, grande attenzione sarà data anche alle vicende di Lara Martinelli.

Per la perfida e astuta protagonista della soap, si avvicina il momento della resa dei conti finale: Marina ha scelto di indagare per scoprire la verità sul piccolo Tommaso e potrebbe portare alla luce il fatto che quel bambino, in realtà, non è figlio di Lara e Roberto, così come la donna ha fatto credere a tutti.