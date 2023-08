Un posto al sole andrà in onda su Rai 3 anche il 30 agosto e 1° settembre. Il 31 agosto la soap opera non sarà trasmessa per lasciare spazio alla Diamond League, ma venerdì 1° settembre verranno trasmesse due puntate.

Damiano cercherà di carpire informazioni a Eugenio attraverso l'inganno, ma sarà combattuto sul da farsi. Eduardo, invece, dovrà affrontare le parole dell'amata Clara, la quale non esiterà a chiarire la propria posizione. Mentre Lara si vedrà negare la possibilità di convivere con Roberto, Marina soffrirà di solitudine. Nel frattempo Riccardo, di rientro da Lisbona, sorprenderà tutto con una particolare proposta.

Anticipazioni Un posto al sole del 30 agosto: Rosa non vuole perdere il lavoro dai Poggi

Sotto la minaccia del clan Sabbiese, Damiano si ritroverà a dover tradire i suoi stessi ideali. Nelle precedenti puntate di Un posto al sole il poliziotto aveva accettato di sottostare al volere di Eduardo e in cambio di alcune soffiate da procacciagli il malavitoso lo lascerà in vita, in modo da impedire al figlio di seguire le orme dello zio. Nella puntata del 30 agosto i telespettatori si ritroveranno ad assistere ai tentativi di avvicinamento di Damiano a Eugenio: riuscirà a estrapolargli delle informazioni? Nel frattempo Rosa temerà di perdere il lavoro presso la famiglia Poggi.

Roberto nega la convivenza a Lara

Spazio anche all'intricata vicenda che ha portato Roberto e Marina a separarsi. Le anticipazioni rivelano che Roberto, anche se con la moglie è ormai tutto finito, si ritroverà a respingere la spiazzante proposta di Lara, la quale gli chiederà di andare a vivere insieme. Luca De Santis sarà colto ancora una volta da un episodio di amnesia, ma questa volta Michele lo spronerà a parlarne con Giulia: la donna merita di essere a conoscenza della malattia del dottore.

Un posto al sole spoiler 1° settembre: Serena e Mariella litigano

Nel doppio appuntamento di Upas del 1° settembre se ne vedranno delle belle. Mentre Clara sarà intenzionata a fare chiarezza con Eduardo, Damiano sarà profondamente combattuto. Marina, invece, avvertirà una forte sensazione di solitudine.

Il rapporto fra Mariella e Guido si rinsalderà grazie al gesto di Altieri.

Ma se da una parte una relazione sarà sanata, dall'altra ci sarà una rottura. Mariella e Serena si ritroveranno a dirsele pesantemente.

Rientrato dalla vacanza in Portogallo, Riccardo sorprenderà tutti attraverso un'assurda decisione. Ornella si accingerà a partire per la Spagna in modo da trascorrere le vacanze dal figlio Patrizio, che da un bel po' di tempo vive a Barcellona.