Accadranno diversi colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Terra Amara in programma dal 28 agosto al 2 settembre su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Gulten Taskin verrà riammessa alla tenuta da Demir. Zuleyha Altun sospetterà che Behice Hekimoglu abbia ucciso Hunkar Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Gulten riprende servizio alla tenuta

Le anticipazioni di Terra amara svelano che Demir inizierà a nutrire dei dubbi su Sevda, arrestata per la morte di Hunkar. Mujgan invece correrà alla stazione per porgere le scuse a Behice, tanto da convincerla a ritornare a casa.

Intanto il decesso di Hunkar provocherà grande sgomento nella famiglia Yaman. Zuleyha consolerà Demir nonostante gli ribadisca di non amarlo. Ali Rahmet, invece, giurerà di vendicarsi dell'assassino dell'amata, che si suppone essere Sevda. Intanto quest'ultima verrà rimessa in libertà per mancanza della prova regina.

Mujgan troverà una lettera firmata da Yilmaz dove autorizza Demir a denunciarla per aver tentato di uccidere Zuleyha. Demir, intanto, inviterà Gulten a riprendere servizio alla tenuta, mentre Saniye si riappacificherà con Zuleyha.

Zuleyha accusa Behice dell'omicidio di Hunkar

Nelle prossime puntate dello sceneggiato Demir cercherà di riconquistare il perdono di Sevda, ma con grande difficoltà.

L'estraneità dei fatti dell'artista non convincerà, invece, un gruppo di uomini guidati da Ozkan. Quest'ultimo avrà intenzione di linciare Sevda e appiccare un incendio presso la sua abitazione. Zuleyha salverà la donna dal linciaggio e la ospiterà nella villa. Una presenza che si rivelerà ingombrante per Saniye.

Zuleyha origlierà un incontro tra il procuratore e il capo della gendarmeria.

I due uomini discuteranno sul risultato delle indagini sull'omicidio di Hunkar. Tutte le prove porteranno a Behice, tanto che Zuleyha l'accuserà di omicidio durante una riunione al circolo.

La zia di Mujgan finisce in ospedale

Fekeli chiederà a Zuleyha spiegazioni per il suo comportamento avuto nei confronti di Behice. La ragazza ammetterà di non avere prove per incastrare la zia di Mujgan, ma verrà invitata lo stesso da Ali Rahmet a tornare a Istanbul.

La dark lady a questo punto metterà in azione un piano per passare da vittima. Behice si farà sparare da un complice a una spalla, ma lui sbaglierà la mira e la donna verrà trasportata in ospedale. Sarà Fikrete a trovarla dopo lunghe ricerche. Per questo motivo Mujgan accuserà Yilmaz e Ali Rahmet di essere la causa del grave incidente accorso alla zia.