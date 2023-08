Cresce l'attesa per le nuove puntate di Uomini e donne in onda dall'11 settembre nella fascia del daytime pomeridiano.

La trasmissione di Maria De Filippi tornerà a tener compagnia al pubblico nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16 circa, con gli appuntamenti che vedranno protagonisti volti del trono classico e del trono over.

Spazio al ritorno di Tina Cipollari, che anche quest'anno non passerà inosservata e fin dal primo momento finirà per perdere le staffe in studio.

Scelti i nuovi tronisti di settembre: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, in programma da settembre nella fascia pomeridiana Mediaset, rivelano che ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare l'anima gemella.

Brando e Cristian sono i due tronisti scelti dalla redazione per questa nuova stagione. La loro presenza non è passata inosservata, in particolar modo per Brando non sono mancate le critiche.

Il nuovo tronista si è trovato protagonista di accese segnalazioni riguardanti una possibile frequentazione con una ragazza fuori dallo studio del talk show Mediaset.

Voci che fino a questo momento non sono state smentite dalla produzione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Gemma e Roberta presenti in studio: anticipazioni Uomini e donne settembre 2023

Al centro dell'attenzione in queste nuove puntate di Uomini e donne ci saranno anche i protagonisti del trono over.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Gemma, che anche quest'anno si metterà alla prova per cercare l'anima gemella.

Confermata anche la presenza di Roberta Di Padua, altro volto molto chiacchierato del parterre over della trasmissione di Canale 5.

Tuttavia gli spoiler della prima registrazione rivelano che ci saranno anche delle assenze importanti.

Riccardo e Ida assenti, Tina già furiosa: anticipazioni Uomini e donne settembre

È il caso di Riccardo Guarnieri, che nelle nuove puntate in onda dall'11 settembre non sarà presente in studio.

Tra gli assenti spicca anche Ida Platano, nonostante inizialmente si parlasse di lei come papabile opinionista.

In studio non passerà inosservata la presenza di Tina. Fin dalla prima registrazione l'opinionista ha tenuto banco con i suoi commenti e i giudizi piccati. Tina si è scagliata contro Manuele di Temptation Island e in studio si è mostrata particolarmente furiosa nei suoi confronti del ragazzo.