Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica "La Promessa", che viene mandata in onda dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre, non si avranno più notizie di Manuel e del Barone. Se il nobile continuerà a restare disperso, si apprenderà invece che il giovane Lujan è precipitato con il suo aereo e che versa in condizioni disperate. Tutti si attiveranno per accoglierlo nella tenuta, così da prestargli le migliori cure.

Il Barone e Manuel sono spariti nel nulla

Nella puntata de "La Promessa" di lunedì 28 agosto, Salvador partirà in Africa nonostante tutti i tentativi di Maria per impedirlo. La donna sarà in ansia per Jana, la quale ha intenzione di uccidere il Barone e proverà a farle cambiare idea. Intanto il nobile proseguirà nella sua opera di seduzione verso Teresa. Quest'ultima però si accorgerà dei suoi scopi e deciderà di farsi aiutare da Pia e Mauro. Inoltre Martina riceverà l'assenso degli zii, affinché Leonor vada a Parigi. Nessuno però saprà che la Martina ha ideato un piano.

Nell'episodio di martedì 29 agosto, non si avranno notizie di Manuel e del Barone. Il giovane Lujan è partito con il suo aereo e la Guardia Civile comunicherà che nei pressi di La Pluebla c'è stato un incidente aereo.

Alonso vorrà capire cosa ne è stato del figlio. Per quanto riguarda il Barone, invece si sa solo che è uscito dalla sua abitazione molto presto. La famiglia penserà che possa essersi recato a fare visita a qualche amico, ma Cruz non prenderà in considerazione questa ipotesi. In tutto questo Pia e Teresa saranno turbate.

Cruz in ansia per il padre

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 30 agosto, Don Alonso avrà la conferma che l'aereo è caduto e che quindi Manuel è certamente deceduto. Cruz sarà angosciata e penserà dove possa trovarsi il padre. Intanto Jimena verserà molte lacrime, al punto che Cruz chiederà che venga sedata. Quella che non riuscirà a capacitarsi di quanto successo è Jana, la quale ricorderà tutti i momenti trascorsi con il ragazzo.

Nella puntata di giovedì 31 agosto, tutti saranno entusiasti del fatto che Manuel è ancora vivo. Lujan si troverà in ospedale e le sue condizioni risulteranno disperate. I marchesi allora sceglieranno di farlo tornare a casa, così da dargli le cure necessarie. Nel frattempo il Duca de Los Infantes sarà rammaricato dalla mancata morte del marchesino ed inviterà Don Camilo a proseguire le indagini contro Don Alonso. In tutto questo Jana si attiverà per eliminare tutte le missive indirizzate al Barone, ma Curro la vedrà.

Maria riceve una lettera da Salvador

In base agli spoiler di venerdì 1 settembre, Petra chiederà spiegazioni a Pia, Teresa e Maria circa i loro strani comportamenti. In loro difesa interverrà Candela.

Intanto tutti saranno all'opera per accogliere al meglio Manuel. Don Camilo farà capire a Jimena come è difficile occuparsi di una persona malata. Inoltre nessuno riuscirà a risollevare il morale di Maria.

Nell'episodio di sabato 2 settembre, Cruz sarà ancora preoccupata per il padre. Nel frattempo Jimena inviterà Jana ad aiutarla nella preparazione della camera di Manuel. Petra invece comprenderà che Teresa ha un segreto, ma Pia arriverà in suo soccorso. Infine Romulo sarà grato con Jana per quello che ha fatto per lui, mentre Salvador invierà una lettera a Maria.