Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 28 agosto, Fekeli prometterà di vendicare la morte della sua amata e di uccidere il suo assassino. Intanto, Fikret mostrerà il suo sostegno a Yilmaz dopo aver prelevato la lettera minatoria dallo studio del signor Yaman. Successivamente, Demir chiederà scusa a Gulten per il suo comportamento, mentre Zuleyha e Saniye ringrazieranno Akkaya per aver trascinato il feretro di Hunkar. Infine, Zuleyha consolerà suo marito promettendogli di restare al suo fianco, ma ribadirà di non amarlo.

Fekeli vuole uccidere Sevda per vendetta in Terra amara

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Fekeli avrà un dialogo con Demir durante il quale gli confesserà che spenderà il resto della sua vita nel cercare il colpevole della morte di Hunkar per vendicarsi. Inoltre, Ali Rahmet farà sapere al signor Yaman che ucciderà di sua volta l'assassino della sua amata anche se venisse confermato in tribunale che la responsabile sia Sevda. D'altra parte, Demir dirà all'uomo che si occuperà lui stesso di farla pagare a chi gli ha portato via sua madre per sempre.

Zuleyha consola suo marito, ma confessa di aver paura

Nel frattempo, Fikret conforterà Yilmaz in seguito al suo litigio con Mujgan che ha trovato la lettera di confessione in cui suo marito ammette la sua colpevolezza nel tentato omicidio di Zuleyha.

Successivamente, Demir chiamerà Gulten per chiederle scusa per averla ingiustamente accusata di aver aiutato Akkaya a prelevare di nascosto il piccolo Adnan dalla tenuta. Nel contempo, Saniye e Gaffur ringrazieranno Yilmaz per aver aiutato a trascinare Hunkar nel rito funebre fino alla sepoltura. Infine, Zuleyha conforterà suo marito giurando di restargli accanto, ma ribadirà che il suo cuore appartiene ad un altro uomo e di aver paura di lui.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda domenica 27 agosto con un doppio appuntamento, Demir rimane sconcertato nel vedere le prove schiaccianti che incastrano Sevda per l'omicidio di Hunkar. Intanto, Zuleyha dice a suo marito di credere all'innocenza dell'ex cantante e che crede che il vero assassino della signora Yaman l'abbia incastrata.

A questo punto, spetta a Demir decidere se testimoniare contro l'amante del padre in tribunale o proteggerla. Successivamente, la nonnina Azize scompare dalla tenuta e viene ritrovata sulla tomba di sua figlia in un pianto disperato. Infine, l'anziana signora rivela ad Ali Rahmet che Hunkar l'ha sempre amato e che avrebbe voluto sposare lui anziché Adnan, mentre Mujgan trova una lettera nella stanza di Fikret.