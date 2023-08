Mancano poche settimane all'inizio delle registrazioni di Uomini e donne 2023/2024: a fine agosto, infatti, gli studi Elios riapriranno i battenti e le anticipazioni sveleranno i nomi di tutti i protagonisti del cast. Confermatissima la presenza di Gemma Galgani nel parterre del Trono Over nonostante i recenti rumor su una presunta frequentazione con un giovane lontano dai riflettori.

Aggiornamenti sul futuro a Uomini e Donne

A poco più di un mese dalla messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, circolano insistenti voci di flirt tra Gemma e un giovane dall'identità ancora sconosciuta.

A lanciare questo rumor è stata la rivista Mio, ma ad alimentarlo ci ha pensato la stessa torinese mettendo "mi piace" al post Instagram che il giornale ha dedicato al suo presunto nuovo amore.

Nonostante queste chiacchiere ancora tutte da confermare, i siti d'informazione fanno sapere che la presenza di Galgani nel parterre del prossimo Trono Over è più che certa. Maria De Filippi, dunque, avrebbe già riconfermato la 73enne nel gruppo di dame che da fine agosto prenderanno parte alle registrazioni della stagione 2023/2024, quelle che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre.

Quella che sta per intraprendere, per Gemma sarà la 14esima partecipazione consecutiva ad un'edizione dal dating-show che permette a ragazzi e ad adulti di trovare l'anima gemella.

Le frecciatine del 'Gabbiano' di Uomini e Donne

In questi giorni anche Giorgio Manetti ha commentato la longeva partecipazione di Gemma a Uomini e Donne.

Dopo aver escluso l'addio della torinese al cast al termine della prossima edizione, l'ex cavaliere del Trono Over ha dichiarato a Tag24: "Lei non troverà mai l'amore. La sua presenza nel programma dipende da altri fattori e poi non ci crede più nessuno che sta lì per cercare l'amore".

Le frecciatine che l'ex fidanzato le ha lanciato in un'intervista, non sono l'unico motivo per il quale Galgani è tornata prepotentemente al centro del Gossip dopo mesi di silenzio.

Si vocifera, infatti, che la 73enne stia trascorrendo l'estate in compagnia di un uomo molto più giovane di lei, una persona che le avrebbe restituito il sorriso dopo anni di frequentazioni finite male e relazioni fallimentari.

Alcuni siti, in particolare, ipotizzano che questo ragazzo potrebbe seguire le orme di Nicola Vivarelli e presentarsi in studio per corteggiare la dama.

Attesa per le prime anticipazioni di Uomini e Donne

Gemma Galgani non è l'unica veterana del cast che è stata riconfermata anche nella nuova edizione.

Con un post Instagram caricato qualche giorno fa, infatti, anche Tina Cipollari ha fatto sapere che sarà regolarmente al suo posto a fine agosto e affiancherà Gianni Sperti e Tinì Cansino. La romana ci ha tenuto a smentire le voci che la volevano vicina all'addio per volere di Pier Silvio Berlusconi: "Sono stanca di leggere queste fake news".

"Non ci sono stati né licenziamenti né rimproveri. Quest'anno sarò più pungente del passato, quindi guai a chi parla a sproposito", ha concluso la storica opinionista del dating-show condotto da Maria De Filippi.

Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle registrazioni attualmente previste per il 30 e il 31 agosto, dunque, sveleranno i nomi di tutti i protagonisti dei troni Classico e Over della stagione 2023/2024.

Nel parterre non dovrebbero mancare Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e Roberta Di Padua (oltre alla già citata Gemma), mentre sulla poltrona rossa si accomoderanno quattro ragazzi e tra loro potrebbe esserci qualche volto già noto al pubblico.