Tina Cipollari, opinionista di Uomini e donne, ha voluto fare chiarezza dopo la diffusione di alcune voci secondo cui sarebbe stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi. Quest'ultimo ha attuato una piccola "rivoluzione" a Mediaset che però, stando alle parole di Tina Cipollari, non la riguarderebbe.

La vulcanica opinionista del programma condotto da Maria De Filippi, attraverso una storia, in cui ha riportato le voci diffuse sul suo conto, ha voluto anche tranquillizzare tutti coloro che la seguono.

Tina Cipollari: 'Hanno scritto di me cose mai accadute'

Tina Cipollari ha voluto spiegare come stanno davvero le cose, in quanto anche il suo ritorno a settembre, al fianco di Gianni Sperti e Maria De Filippi, è stato messo in dubbio. "Hanno scritto di me cose mai accadute", ha sottolineato la vip.

Si é parlato non solo di presunti rimproveri da parte di Berlusconi, ma anche di un ipotetico licenziamento dell'opinionista. La voce è di entrata virale sul web, per cui la donna di spettacolo ha voluto esprimere le proprie ragioni.

Cipollari sul presunto addio a Mediaset: 'Mi ritroveranno seduta al mio solito posto'

Tina Cipollari ha assicurato che a settembre la vedremo ancora a Uomini e Donne , dopo aver riportato alcuni commenti contro di lei, tra cui quello che l'accusa di essere "troppo trash".

Ma non é tutto, in quanto Cipollari ha ammesso di essersi sentita "esasperata" da quelle voci infondate sul suo conto, al punto tale da voler reagire ad esse divenendo ancora più "carica e pungente" del solito. Molti ricorderanno i battibecchi passati con Gemma Galgani, durante i quali Tina Cipollari ha dato il meglio di sé.

Dunque, si preannunciano tempi duri per chi non riuscirà ad entrare nelle grazie dell'opinionista romana. Il programma condotto da Maria De Filippi ha riscosso molto successo per cui, come confermato da Tina Cipollari , non c'è stato alcuno stravolgimento da parte dei vertici Mediaset.

In conseguenza di ciò, sono state smentite anche le dichiarazioni dell'ex di Gemma Galgani, Giorgio Manetti, che ha ritenuto giustamente la presunta esclusione dell'opinionista, definendo alcuni suoi atteggiamenti da "bulla".

È un dato di fatto che la romana non abbia, al momento, ricevuto alcun avviso in tal senso. "Penso di esserci ancora", ha chiosato Tina Cipollari , salutando infine proprio Pier Silvio Berlusconi, a riprova di un rapporto cordiale e pacifico con quest'ultimo.

Il ritorno dell'opinionista a settembre, con i suoi siparietti comici e pungenti a danno di Gemma Galgani, ma anche di chi non riuscirà a conquistarsi le sue simpatie, é stato, dunque, confermato dalla diretta interessata.