Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e presto Gaffur tornerà protagonista. Il personaggio, buffo e burbero, sarà al centro di un equivoco che coinvolgerà Mujgan e causerà l'ennesima lite con Zuleyha. Mujgan troverà Gaffur a casa, nudo, e lo caccerà via, spaventata e arrabbiata. Quando la signora Altun interverrà sentendo le urla, Mujgan non esiterà a rimproverarla per non essere stata attenta al suo collaboratore.

Anticipazioni di Terra amara: Gaffur e Saniye litigano

A Terra Amara ci sono anche momenti divertenti e molto spesso Gaffur ne è protagonista.

Le anticipazioni raccontano che l'uomo litigherà con Saniye e questa volta la donna sarà molto dura con lui, tanto da cacciarlo di casa. Gaffur si sentirà spiazzato perché non avrà nessuno disposto a ospitarlo e gli verrà in mente l'idea di andare a stare nella casa di Mujgan accanto alla tenuta, visto che da tempo è disabitata.

L'uomo riuscirà a sistemarsi nella casetta senza destare alcun sospetto e senza parlare con nessuno della sua nuova sistemazione. In un primo momento Gaffur userà l'abitazione soltanto per dormire, ma con il passare del tempo sentirà quel luogo sempre più suo. Il disordine regnerà sovrano, ma lui non se ne preoccuperà, perché sarà convinto che la proprietaria l'abbia abbandonata.

Anticipazioni delle prossime puntate: Mujgan trova la sua casa in disordine

Nelle prossime puntate di Terra amara Gaffur sarà sotto i riflettori, perché si stabilirà nella casa di Mujgan senza dire nulla a nessuno. La dottoressa andrà a controllare lo stato della villetta e non crederà ai suoi occhi. Mujgan vedrà resti di cibo e vestiti sparsi ovunque, e capirà subito che qualcuno ha approfittato abusivamente della sua proprietà.

All'improvviso Gaffur uscirà dalla bagno senza vestiti e quando Mujgan se lo ritroverà di fronte urlerà dalla paura. L'uomo, coperto da un asciugamano, proverà in tutti i modi a scusarsi, ma sarà difficile calmare la dottoressa.

Zuleyha e Gulten fanno una ramanzina a Gaffur

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che Mujgan sarà molto spaventata nel vedere Gaffur senza vestiti in casa sua.

Le urla della donna si sentiranno in tutta la tenuta e faranno correre subito Zuleyha e Gulten, che vedendo Gaffur a casa di Mujgan si scuseranno per lui.

Le due donne lo rimprovereranno facendolo vergognare e per la signora Altun sarà un'occasione per chiedere personalmente scusa a Mujgan. La dottoressa, però, non accetterà le scuse della sua rivale e la rimprovererà per non aver tenuto abbastanza sotto controllo il suo collaboratore.