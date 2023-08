Si avvicina l'inizio della nuova edizione di Uomini e donne: a breve, dunque, i telespettatori conosceranno i nomi di tutti i protagonisti del cast 2023/2024 del dating-show.

Stando alle indiscrezioni che sono emerse durante l'estate, nel parterre femminile potrebbero esserci degli inaspettati ritorni: Pinuccia ha chiesto un'altra chance a Maria De Filippi, mentre Isabella si è separata dal marito e i fan la vorrebbero rivedere in studio. Conferme per le altre veterane del gruppo, soprattutto per Gemma e Roberta.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

Le anticipazioni che trapeleranno sulla registrazione di Uomini e donne del 30 agosto, sveleranno il cast completo che animerà la prima parte della nuova stagione.

La curiosità dei fan è sia per il parterre del Trono Over che per i quattro ragazzi che siederanno sulla poltrona rossa per cercare l'anima gemella.

Alla puntata che sarà trasmessa in televisione lunedì 11 settembre, parteciperà sicuramente Gemma Galgani: la torinese è stata riconfermata dalla redazione nonostante in estate siano circolati diversi Gossip su un suo presunto flirt con un giovane dall'identità ancora sconosciuta.

Tra le dame dell'edizione 2023/2024 del dating-show condotto da Maria De Filippi, dunque, ci sarà ancora la 73enne che da oltre un decennio monopolizza gran parte del tempo a disposizione con frequentazioni senza lieto fine, liti e faccia a faccia con i cavalieri con i quali esce a cena.

Nessun amore in vista lontano da Uomini e donne

Come si evince dalle Stories che ha postato su Instagram durante le vacanze, neppure Roberta Di Padua ha trovato l'amore lontano dai riflettori, quindi tra una decina di giorni tornerà agli Elios per l'ennesimo debutto nel parterre del Trono Over.

La romana fa parte del cast di Uomini e donne da qualche anno e proprio nella precedente edizione è stata richiamata dalla redazione: la dama aveva abbandonato il programma in coppia con Riccardo Guarnieri ma poi, quando la storia è finita, lui ha ripreso posto tra i cavalieri e lei è rimasta a casa.

All'inizio della passata stagione, però, Maria ha invitato Roberta ad una puntata per commentare i gossip che circolavano al tempo su lei e Davide Donadei: dopo essersi scontrata con l'ex tronista e con Chiara Rabbi, alla segretaria è stato chiesto di restare in trasmissione per provare a cercare la persona giusta.

Attesa per le registrazioni di Uomini e donne

Alle riconfermate Gemma e Roberta, però, potrebbero aggiungersi due dame molto discusse che proprio nella scorsa edizione hanno lasciato Uomini e donne per motivi decisamente diversi.

Intervistata di recente dal settimanale Nuovo TV, Pinuccia Della Giovanna ha fatto un vero e proprio appello a Maria De Filippi: "Prendi me e caccia Tina". La signora di Vigevano, infatti, vorrebbe tanto riprendere posto nel parterre del Trono Over e per questo si è rivolta direttamente alla padrona di casa chiedendole di darle una seconda possibilità.

Un altro grande ritorno, potrebbe essere quello di Isabella Ricci: l'imprenditrice si è separata legalmente dal marito Fabio Mantovani (anche lui ex del dating-show) all'inizio di giugno e da qualche settimana a questa parte ha ripreso ad utilizzare i social network e a comunicare con i suoi tanti fan.

Sono proprio questi ultimi, infatti, a chiedere a gran voce che la dama possa tornare in studio per riscattarsi e per riprendere la diatriba con Gemma. Tra le due non vi è mai stato un buon rapporto, tant'è che Galgani ha punzecchiato la "rivale" a mezzo stampa dopo aver saputo della fine del suo matrimonio.