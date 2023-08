C'è grande attesa tra i fan di Un posto al sole per l'inizio della nuova stagione. L'appuntamento è fissato per lunedì 28 agosto alle ore 20:50 su Rai 3, è stato inoltre annunciato che giovedì 31 il daily drama partenopeo non andrà in onda per lasciare spazio all'atletica leggera, la puntata però verrà recuperata praticamente subito. Venerdì 1° settembre è infatti previsto un doppio appuntamento.

I nuovi episodi partiranno da dove si erano interrotti il 12 agosto, mostrando Lara vittoriosa fare le vacanze estive assieme a Roberto, mentre Marina, afflitta e delusa, si accingerà a lasciare Palazzo Palladini per sempre.

Attenzione però perché, a quanto pare, gli ultimi eventi avranno un impatto molto negativo sullo stato di salute dell'imprenditrice.

Un posto al sole, anticipazioni dal 28 agosto al 1° settembre: la vittoria di Lara

Molti fan hanno mostrato un forte disappunto per il finale di stagione che ha mostrato una vittoria di Lara (Chiara Conti) su tutta la linea. La donna è riuscita abilmente ad anticipare le mosse di Marina (Nina Soldano), facendola passare per una donna fuori di sé dalla gelosia.

Con l'inizio delle nuove puntate la situazione sembrerà non essere cambiata, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) infatti continuerà a non fidarsi di sua moglie, mentre si riavvicinerà sempre più a Lara.

Upas, puntate settembre: Roberto pensa ancora a sua moglie

Le anticipazioni rivelano che Roberto, Lara e il piccolo Tommy trascorreranno le vacanze assieme, mentre Marina si accingerà a lasciare Palazzo Palladini, per tornare nella sua villa. Martinelli approfitterà del momento a lei propizio per proporre a Ferri di andare a vivere tutti assieme come una vera famiglia.

A quanto pare però l'uomo non accetterà la proposta, anche perché, nonostante tutto, non ha mai smesso di pensare a Marina.

Quanto a quest'ultima va detto che l'imprenditrice apparirà in un evidente stato di frustrazione e precipiterà sempre più in un vortice di malinconia e solitudine. Questo però non sarà che l'inizio del suo dramma.

Paura per Marina

Gli eventi recenti porteranno Marina ad avere un malore fisico. A soccorrere la donna ci penseranno Raffaele (Patrizio Rispo) ed Ornella (Marina Giulia Cavalli) ma, a quanto pare, non si tratterà di nulla di grave. Tale incidente, in ogni caso, rappresenterà un campanello d'allarme per l'imprenditrice, che capirà di doversi occupare nuovamente di sé stessa.

In ogni caso non sarà questo il finale di questa storyline e c'è da aspettarsi che prima o poi Lara paghi per le sue malefatte, verranno presto accontentati.