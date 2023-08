Quando mancano poche ore all'inizio di una nuova registrazione di Uomini e donne, in rete circolano ancora dettagli su quello che è accaduto ieri pomeriggio in studio. Il blogger Pugnaloni ha anticipato che il 28 agosto sono stati tre i ritorni nel parterre del Trono Over: Barbara, Silvio e Gero Natale. Tra le dame, invece, si è fatta notare anche Cristina Tenuta, riconfermata per il secondo anno consecutivo.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

Alle prime puntate 2023/2024 di Uomini e donne non hanno partecipato Armando e Riccardo: è questa una delle notizie più spiazzanti che sono trapelate dagli studi Elios al termine delle riprese del 24 e del 28 agosto.

Dopo anni vissuti da assoluti protagonisti del Trono Over, Incarnato e Guarnieri hanno "disertato" le prime registrazioni della nuova edizione e per ora nessuno ha spiegato il perché.

Gli spettatori sono quasi certi che i due cavalieri non siano stati riconfermati nel cast, anche perché questa sarebbe una delle poche motivazioni valide che spiegherebbe la loro assenza nel parterre del dating-show (l'altra è che si siano fidanzati durante le vacanze e quindi la loro presenza non avrebbe avuto più senso).

Per due personaggi che vanno via (l'addio non è ancora stato ufficializzato né dai diretti interessati né da Maria De Filippi), altri tre hanno ripreso posto tra le dame e i cavalieri che faranno compagnia al pubblico per tutta la prossima stagione tv.

Chi va e chi resta a Uomini e donne

Le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione di Uomini e donne del 28 agosto, fanno sapere che una dama e due cavalieri sono tornati in studio dopo brevi o lunghe assenze.

Il rientro nel parterre che ha colpito maggiormente i telespettatori, è sicuramente quello di Barbara De Santi: la maestra ripreso posto agli Elios dopo qualche anno e l'ha fatto in grande stile.

La protagonista del Trono Over ha subito criticato Gemma per come si è approcciata al 57enne Maurizio, soprattutto perché ha messo in atto comportamenti che ha sempre giudicato esageratamente passionali negli altri.

Silvio Venturato è il secondo ex che ha accettato di rimettersi in gioco nella nuova edizione del dating-show: il signore ha corteggiato a lungo Galgani qualche mese fa, poi si è ritirato quando ha capito che il suo sentimento non era corrisposto.

Attesa per gli spoiler di Uomini e donne

La mattine del 29 agosto, il blogger Pugnaloni ha aggiunto il nome di un terzo personaggio che ieri è rientrato nel cast dopo un paio d'anni d'assenza.

Tra i cavalieri del Trono Over, infatti, figura di nuovo Gero Natale, un bel signore che si è fatto notare dalle dame e dalle telespettatrici nell'edizione 2021/2022 del popolare dating-show.

Per quanto riguarda le donne del parterre, lunedì pomeriggio si è parlato anche di Cristina Tenuta: la bionda ex di Armando (i due si sono frequentati per un periodo circa un anno fa) ha iniziato una conoscenza con Gianluca e si è detta pronta a portarla avanti perché piacevolmente colpita da lui.

Niente da fare, invece, per Roberta Di Padua: la romana è andata a cena con Marco (una new entry) ma in lei non è scattata la scintilla e per questo ha interrotto immediatamente il rapporto.

Anche Gemma si è data subito da fare uscendo in esterna con due diversi signori: Tonino (che ha anche baciato a stampo prima di chiudere) e Maurizio (il 57enne per il quale sembra aver già perso la testa).

Non sono mancati gli scontri tra Tina Cipollari ed Elio Servo: i due hanno litigato furiosamente e Maria De Filippi ha faticato a contenere l'ira di entrambi nella puntata che ha condotto il 28 agosto.