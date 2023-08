Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire dal prossimo settembre 2023. Le novità saranno legate alla fascia del primo pomeriggio, dove ci sarà spazio per una serie di novità, tra cui lo slittamento del debutto di Amici 23, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Cambiamenti anche per gli appassionati de La Promessa, la soap opera spagnola che questa estate ha registrato ottimi ascolti nel daytime pomeridiano, meritando così la riconferma nella stagione autunnale.

Slitta il ritorno di Amici 23 in tv: cambio programmazione Mediaset settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di settembre prevede uno slittamento per il debutto di Amici 23, il talent show che porta la firma di Maria De Filippi.

Inizialmente la data della prima puntata era stata fissata per domenica 17 settembre, ma così non sarà. Il talent di Maria De Filippi, infatti, andrà in onda a partire dal 24 settembre, ossia una settimana dopo il debutto di Domenica In, il programma di Rai 1 che anche quest'anno dovrà vedersela con lo show di Canale 5.

Tra le novità di questa ventitreesima edizione spicca il ritorno di Anna Pettinelli: la conduttrice radiofonica dopo una stagione di stop riprenderà il suo posto all'interno della scuola, vestendo i panni di nuova prof di canto al posto di Arisa che passa su Rai 1.

Le novità della programmazione de La Promessa da settembre 2023

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset di questo settembre prevede novità anche per la messa in onda de La Promessa, la soap opera iberica che questa estate ha registrato ottimi ascolti nella fascia del daytime pomeridiano.

Sono stati più di 2 milioni gli spettatori che si sono appassionati alle vicende dei vari protagonisti del palazzo più famoso della tv, pronti adesso a seguire le nuove puntate anche nella stagione autunno/inverno di Canale 5.

E, i vertici Mediaset, hanno scelto di dare ampia fiducia alla soap opera: la messa in onda proseguirà regolarmente per tutto il mese di settembre, seppur con una serie di cambiamenti che non passeranno inosservati.

La soap La Promessa slitta e viene tagliata: cambio programmazione Mediaset settembre

Nella settimana dal 4 all'8 settembre, ad esempio, ci sarà spazio per la messa in onda di una doppia puntata quotidiana per La Promessa in onda dalle 14:45 alle 16:45 circa.

Da lunedì 11 settembre, invece, con il ritorno in daytime di Uomini e donne, la soap lascerà la fascia oraria delle 14:45 e slitterà verso le 16:20 circa.

Dal 25 settembre, invece, ci sarà un ulteriore cambiamento: la soap verrà ridotta in daytime e avrà una durata quotidiana di appena 30 minuti, con partenza fissata poco dopo le 16:45.

Non subirà modifiche, invece, la messa in onda di Terra amara nel daytime feriale: la soap è confermata alle 14:10.