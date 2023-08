Manca sempre meno all'inizio dell'edizione 2023/2024 di Uomini e donne. Salvo cambi di programma, le registrazioni delle nuove puntate cominceranno mercoledì 30 agosto: quel giorno sarà ufficializzato il cast di entrambi i troni, Classico e Over. Nel parterre figureranno ancora Armando, Riccardo, Gemma e Roberta, mentre sui ragazzi che cercheranno l'amore su trono si dice che qualcuno potrebbe aver già partecipato o al dating-show o a Temptation Island.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Dopo quasi quattro mesi di pausa, stanno per riprendere le registrazioni di Uomini e Donne.

In queste settimane è stato il blogger Pugnaloni ad anticipare che le prime riprese della nuova edizione si svolgeranno mercoledì 30 e giovedì 31 agosto (salvo cambi di programma comunicati dalla redazione a ridosso del debutto).

Il dating-show condotto da Maria De Filippi, però, non tornerà in onda prima di metà settembre: la prima puntata della stagione 2023/2024, sarà mostrata al pubblico di Canale 5 lunedì 11 a partire dalle ore 14:45.

Tra meno di due settimane, però, in rete circoleranno le anticipazioni di quello che accadrà in studio al rientro dalle vacanze: la curiosità dei fan è tutta per il cast, e in particolare per i nomi di dame, cavalieri e tronisti che sono già passati dagli Elios di recente.

Il ritorno dei veterani a Uomini e Donne

Dopo giorni in cui si è vociferato del possibile allontanamento dal cast del Trono Over di due cavalieri molto discussi, uno di loro si è esposto per fare chiarezza sul suo futuro televisiva.

In una Instagram Stories, infatti, Armando ha sbottato definendo prive di fondamenta le notizia di un suo addio a Uomini e Donne: il napoletano, dunque, ha anticipato che sarà nel parterre 2023/2024.

Incarnato non ha resistito alla tentazione di spoilerare che sarà tra i protagonisti del dating-show anche quest'anno, cosa che stanno facendo tutti i suoi colleghi da settimane.

Salvo colpi di scena, tutti i personaggi più chiacchierati della versione senior saranno ancora al centro delle dinamiche della nuova edizione: si tratta di Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani, Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Aurora Tropea ed Elio Servo.

Quest'ultimo è rientrato nel gruppo dei "veterani" soprattutto per le accese discussioni che ha avuto con Tina Cipollari sul finire della scorsa stagione: la diatriba tra i due, infatti, potrebbe essere riproposta anche nelle puntate che saranno trasmesse in tv dall'11 settembre.

I possibili tronisti di Uomini e Donne

Sempre leggendo le anticipazioni della prima registrazione stagionale di Uomini e Donne, i fan più impazienti potranno scoprire i nomi dei protagonisti del Trono Classico 2023/2024.

Il cast giovane del dating-show, infatti, sarà composto da quattro single che dopo mesi di provini hanno convinto la redazione a dare loro un'opportunità.

Tra questi dovrebbe esserci almeno un volto già noto ai telespettatori: si vocifera delle possibili "promozioni" al ruolo di tronisti di ex corteggiatori come Alice Barisciani e Andrea Foriglio, oppure di tentatori come Lollo e Fouad.

Non si esclude, inoltre, l'arrivo sulla poltrona rossa di qualche concorrente dell'ultima edizione di Temptation Island, ragazzi/e che sono entrati nel villaggio fidanzati ma ne sono usciti da soli. Nella lista delle probabili new entry della trasmissione, figurano: Francesca Sorrentino, Daniele De Bosis e Perla Vatiero.

Gli opinionisti di U&D saranno ancora Gianni Sperti, Tinì Cansino e Tina Cipollari, tutti riconfermati nel cast già al termine della scorsa stagione.