Le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset rivelano che ci sarà spazio per il ritorno anticipato di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi.

Spazio anche al ritorno in prime time di uno show molto dal pubblico: trattasi di Ciao Darwin, la cui messa in onda è prevista sempre da settembre su Canale 5.

In daytime, invece, confermato l'appuntamento con Terra amara nella fascia del primo pomeriggio.

Uomini e donne anticipa il ritorno: nuovi palinsesti Mediaset settembre

I palinsesti Mediaset per la prossima stagione tv prevedono il ritorno anticipato di Uomini e donne nella fascia del pomeriggio.

La trasmissione, tradizionalmente in onda da metà/fine settembre su Canale 5, quest'anno sarà trasmessa a partire da lunedì 11 settembre.

È questa la data scelta per la messa in onda delle nuove puntate, anche se le registrazioni cominceranno a partire dal 30 agosto.

Un ritorno molto atteso dal pubblico, anche se in questi mesi estivi la trasmissione è stata sostituita con successo dalla soap opera La Promessa, seguita da una media quotidiana di oltre 2 milioni di spettatori con picchi del 23% di share.

Paolo Bonolis ritorna con Ciao Darwin: nuovi palinsesti Mediaset

Con il mese di settembre ci sarà spazio per il ritorno in scena di Paolo Bonolis, pronto a conquistare la prima serata della rete ammiraglia Mediaset.

A distanza di un po' di anni dalla messa in onda dell'ultima edizione, ci sarà spazio per il ritorno di Ciao Darwin nella fascia serale di Canale 5.

Il programma tornerà a occupare il prime time del venerdì (come è già successo nelle stagioni precedenti) e sfiderà così Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Terra amara confermata in daytime: nuovi palinsesti Mediaset settembre

Le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset prevedono anche la riconferma di Terra amara nella fascia del primo pomeriggio.

La soap opera sarà regolarmente in onda dal lunedì al venerdì prima di Uomini e donne, mentre al sabato pomeriggio ci sarà spazio per la puntata speciale di quasi due ore, che andrà in onda prima di Verissimo.

Nessuno debutto per la soap in prima serata: le nuove puntate non troveranno spazio nella fascia serale della domenica.

Checco Zalone torna in prime time su Canale 5, Barbara d'Urso resta fuori

Tra le novità dei palinsesti della prossima stagione tv spicca anche il ritorno di Checco Zalone in prime time. Il comico sarà protagonista di un nuovo show che andrà in onda su Canale 5.

Situazione diversa, invece, per Barbara d'Urso. La conduttrice è ufficialmente fuori da Pomeriggio 5 e non tornerà neppure in prima serata con nuove trasmissioni.

Tra i volti in bilico nel corso della prossima stagione tv Mediaset ci sarebbe anche Ilary Blasi. La conduttrice potrebbe ritrovarsi senza la conduzione de L'Isola dei famosi, la cui messa in onda potrebbe slittare al 2025.

Ilary Blasi potrebbe condurre Temptation Winter su Canale 5

Tuttavia sembrerebbe che Maria De Filippi possa scendere in campo a sostegno di Ilary Blasi: non si esclude che possa essere lei la prossima conduttrice di Temptation Winter, la prima edizione invernale del reality show ambientato in montagna.

In tal caso Ilary andrebbe a prendere il posto di Filippo Bisciglia, che resterebbe però al timone della versione estiva del reality show delle tentazioni, in grado di appassionare una media di oltre 3,5 milioni di spettatori.