Da non perdere i nuovi spoiler di Beautiful che mettono l'attenzione su Sheila e Finn con risvolti che avranno dell'incredibile. Le anticipazioni della soap opera svelano che Carter dirà Finnegann che la madre adottiva Li è morta, lasciandolo senza fiato. La speranza di potersi salvare è ormai un'utopia. Nel frattempo Bill capirà di amare ancora Katie e farà di tutto per riaverla nella sua vita.

Deacon, invece, si sottoporrà a delle sedute con Taylor per elaborare il trauma della notte della sparatoria, sostenuto anche da Hope: che cosa succederà?

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Finn scopre che sua madre è morta

Negli episodi di Beautiful che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Finn si troverà davanti Sheila e non capirà che cosa sia successo, essendo ancora molto confuso. La prima persona che cercherà sarà Steffy, essendo rimasto fermo con i ricordi alla notte della sparatoria. Sheila sarà evasiva, facendogli credere che per tutti ormai è morto e che non avrebbe senso tornare alla vita di prima, che ormai non gli appartiene più.

Non ci metterà molto Finn a capire che Sheila è completamente fuori controllo e così, dopo che rimarrà da solo per qualche momento, si rivolgerà disperato a Mike, implorandolo di liberarlo e di ribellarsi a Sheila, che lo sta solo usando.

Sheila tornerà presto al suo capezzale e penserà bene di distruggerlo emotivamente raccontandogli della morte della madre adottiva Li. Sarà una notizia talmente devastante che Finn troverà le forze di alzarsi dal letto, spaventando Sheila.

Anticipazioni Beautiful: Sheila imprigiona Finn al letto

Preoccupata per le conseguenze, Sheila legherà Finn al letto, così che non scappi.

Davanti a quel gesto Mike inizierà a capire di essersi messo in un guaio decisamente difficile da gestire.

Nel frattempo Deacon continuerà a sottoporsi a sedute di terapia con Taylor per superare il trauma della sparatoria e verrà sostenuto - con grande rabbia di Liam - dalla figlia Hope. Taylor e Ridge verranno a sapere poco dopo della decisione inaspettata di Steffy, ormai a pezzi.

Steffy soffre per Finn e decide di ricoverarsi in una clinica psichiatrica

Gli spoiler di Beautiful raccontano che Bill si confiderà con Wyatt dicendogli di essere intenzionato a riconquistare l'amore di Katie.

Ridge e Taylor verranno invece a sapere che a Parigi Steffy ha deciso di ricoverarsi in una clinica psichiatrica, perché non riesce a riprendersi dalla morte di Finn e così non perderanno tempo per raggiungerla. Sarà proprio a Parigi che le puntate di Beautiful prenderanno una piega inaspettata per quanto riguarda la storia di Finn e Steffy.