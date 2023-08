Il conto alla rovescia sta per finire. Lunedì 28 agosto partirà infatti la nuova stagione di Un posto al sole e, da poche ore, sono state rilasciate le prime anticipazioni ufficiali delle puntate che andranno in onda fino al 1° settembre.

Le trame rivelano che Marina avrà un malore fisico, mentre Roberto, Lara e il piccolo Tommy si troveranno assieme in vacanza. Nel frattempo Renato scoprirà i cambiamenti, che sono avvenuti in sua assenza, nella vita di Giulia. Per finire, Raffaele si accingerà a partire per Barcellona ma, prima di farlo, dovrà trovare un suo degno sostituto.

Un posto al sole, anticipazioni dal 28 agosto al 1° settembre: Marina ha un malore fisico

Gli ultimi episodi di Un posto al sole si erano conclusi mostrando il trionfo di Lara (Chiara Conti) e la sconfitta totale di Marina (Nina Soldano). A quanto pare le nuove puntate partiranno esattamente da lì, mostrando le conseguenze dell'incidente di Palazzo Palladini avvenuto due settimane prima.

Marina si appresterà a lasciare definitivamente l'appartamento di Ferri per tornare nella sua villa, mentre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Martinelli e il piccolo Tommy si godranno una vacanza assieme, come una vera famiglia felice.

C'è però un altro dramma in arrivo, le anticipazioni rivelano infatti che Marina si sentirà male.

Le anticipazioni, al momento, non forniscono altri dettagli sulla vicenda, difficile capire quindi l'entità del malessere. C'è però un dettaglio importante che viene svelato. A quanto pare infatti si tratterà di malore fisico. Quanto abbiano influito gli ultimi eventi sulle condizioni dell'imprenditrice, però non è dato saperlo.

Renato trova tutto cambiato nella vita di Giulia

Renato (Marzio Honorato) tornerà a Palazzo Palladini, dopo aver trascorso le vacanze in Sicilia assieme ai suoi figli. Le anticipazioni rivelano che l'uomo noterà subito i pesanti cambiamenti avvenuti nella vita della sua ex moglie.

Le anticipazioni sembrano suggerire che Luca (Luigi Di Fiore) e Giulia (Marina Tagliaferri) facciano ormai coppia fissa, anche se non c'è ancora la conferma.

Un posto al sole, puntate di settembre: Raffaele cerca un suo sostituto

Nei prossimi episodi di Upas Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) si appresteranno a raggiungere Barcellona per far visita a Patrizio. Tutto sembrerà pronto per la partenza, ma prima di farlo il portiere dovrà trovare un valido sostituto che si occuopi di Palazzo Palladini in sua assenza. Con Diego (Francesco Vitiello) occupato al caffè Vulcano non risulta chiaro chi potrebbe fare le veci di Raf in sua assenza. Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.