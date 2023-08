Armando Incarnato potrebbe non figurare nel cast 2023/2024 di Uomini e donne: questo rumor sta impazzando in rete da giorni e il 16 agosto è arrivato all'orecchio di una storica antagonista del napoletano, nonostante la smentita di Lorenzo Pugnaloni. Tramite un paio di Instagram Stories, Pamela Barretta ha gioito per la possibile cacciata del cavaliere per mano di Pier Silvio Berlusconi, anzi ha fatto sapere che l'Italia esulterebbe nel non vedere più il protagonista del Trono Over nel parterre maschile a partire dall'11 settembre.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Tra Pamela e Armando non corre buon sangue da tempo, quindi appena ne hanno l'occasione si punzecchiano a distanza. Oggi, mercoledì 16 agosto, l'ex dama di Uomini e Donne ha voluto commentare i Gossip che stanno circolando sul futuro di Incarnato nel cast: si dice che il cavaliere potrebbe non essere riconfermato nel rispetto della nuova linea "anti trash" che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di estendere a tutte le trasmissioni Mediaset.

Nel leggere l'indiscrezione sulla possibile cacciata del suo storico "rivale" dal parterre del Trono Over, Barretta non è riuscita a contenere la felicità e su Instagram ha scritto: "Caro Armandino, la ruota gira.

Che gioia".

"Grazie Pier Silvio, l'Italia ti ringrazierà", ha aggiunto la pugliese prima di chiedere ai suoi follower se sperano che questo rumor trovi riscontri nelle anticipazioni delle registrazioni previste per la fine del mese.

I dubbi sul futuro a Uomini e Donne

"Perché poi alla fine l'importante è la coerenza. Se non vuoi il trash, via certi elementi", ha scritto l'ex dama in un'altra Instagram Stories apparsa sul sui profilo il 16 agosto.

Anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, dunque, Pamela spera vivamente che Armando non venga riconfermato nel parterre 2023/2024 del Trono Over.

Il napoletano partecipa al programma di Maria De Filippi da oltre 6 anni e, a differenza di molti colleghi, ha fatto parlare di sé più per le discussioni accese che ha avuto in studio che per le relazione che ha instaurato con le donne del cast.

Molte liti di Incarnato, infatti, sono state censurate dalla redazione di Uomini e Donne in fase di montaggio: i telespettatori non hanno assistito a diversi scontri del cavaliere, come ad esempio la rissa che ha avuto con Riccardo Guarnieri sul finire della passata edizione.

L'incontro con il corteggiatore di Uomini e Donne

In questi giorni, però, la bella Barretta è al centro del gossip anche per un altro motivo: Pamela ha rifilato un "due di picche" ad Andrea Foriglio il giorno di Ferragosto.

Come ha confermato anche Amedeo Venza su Instagram (l'influencer era presente e ha assistito ai fatti con i suoi occhi), l'osteopata ci ha provato con la dama del Trono Over per parecchio tempo ma lei si sarebbe sempre "scansata".

Al lido di Porto Cesareo che ha fatto da sfondo a questo incontro, è stata avvistata anche Nicole Santinelli: l'ex tronista era nel gruppo di Pamela e ha volutamente ignorato il ragazzo che non ha scelto in televisione lo scorso maggio.

Tornando alla nuova edizione di Uomini e Donne, le registrazioni inizieranno a fine agosto e solo allora si saprà se qualche "veterano" lascerà il cast oppure no. Le voci di questi giorni, infatti, sostengono che anche Riccardo Guarnieri sarebbe a rischio, mentre Gemma Galgani avrebbe già la certezza di partecipare alle puntate che andranno in onda da lunedì 11 settembre.

Anche Tina Cipollari ha già annunciato il suo ritorno in studio: con un messaggio social, l'opinionista ha smentito i rumor che circolando su una sua possibile cacciata, e poi ha avvertito tutti i protagonisti dei troni Classico e Over che quest'anno sarà più severa del passato.