Marina finisce in prigione nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dopo la pausa estiva? Questa è la domanda che tantissimi telespettatori si Upas si stanno facendo e che sta infiammando i social. Il personaggio di Lara è criticato, ma non quanto quello di Roberto, un uomo sempre tutto d'un pezzo che si è fatto abbindolare dalle macchinazioni di Martinelli. Nelle varie pagine Facebook dedicate alla soap, non mancano i commenti relativi alla probabile condanna di Marina fatto che, se accadesse veramente, farebbe scoppiare un putiferio, come ha scritto un utente.

Ma cosa succederà dopo lo stop estivo?

Un posto al sole, Marina ha perso contro Lara e rischia il carcere

Nel finale di stagione di Un posto al sole, Lara ha pensato bene di incastrare Marina e in un modo infido. Ha infatti fatto credere, con tanto di scenata isterica, che stesse per soffocare il povero Tommaso, approfittando di un momento in cui era solo.

In effetti Marina si è avvicinata al piccolo, ma solo per prelevare un campione di saliva utile per il test del DNA che dimostra il fatto che non è figlio di Lara e tantomeno di Roberto. La cosa incredibile è che Ferri ha esitato nel credere alle spiegazioni di Marina - la donna che ha sposato - preferendo cedere alle lacrime di Lara.

Sui social non è nemmeno piaciuto il comportamento di Raffaele e Giulia, presenti alla scena, che hanno cercato di difendere Marina ma senza troppo sforzo, preferendo lasciar scivolare una questione così importante: avranno creduto anche loro alla versione di Lara?

Lara manda in carcere Marina nella nuova stagione di Un posto al sole?

Da ormai diversi giorni è noto che un personaggio di Un posto al sole finirà dietro le sbarre. Se i fan di Upas, in un primo momento, avevano ipotizzato (e sperato) che fosse Lara, così non sembra, dopo gli ultimi eventi.

Lara infatti, con l'appoggio di Roberto, ha giurato vendetta contro Marina, accusandola ingiustamente di aver tentato di togliere la vita a Tommaso.

Ferri ha creduto a Lara e non solo: ha comunicato a Marina la fine del suo matrimonio. La reazione di Ferri ha fatto infuriare i fan che lo hanno giudicato 'rammollito' e non più acuto come un tempo.

Fan di Upas delusi dagli autori: 'Non guarderemo più Un posto al sole'

Questa storyline sta stancando il pubblico di Upas e non solo per la sua lungaggine.

Un utente ha scritto: ''Se fate finire in carcere Marina perderete l'80% dei telespettatori'', dato che lo smacco e l'ingiustizia per la povera Giordano sarebbero difficili da accettare.

Altri telespettatori hanno continuato a commentare il comportamento di Ferri, con la speranza che si ricreda e che Marina riesca a dimostrargli in tempo la verità che tanto teme. Sarà così? Staremo a vedere.