In queste ore sono state rese note le date delle prime registrazioni di Uomini e donne 2023/2024: il blogger Pugnaloni ha confermato che il cast tornerà in studio il 24 agosto, giorno in cui saranno svelati anche i nomi dei quattro nuovi tronisti. Tra i candidati alla poltrona rossa, ci sono sia ex del dating-show che protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e donne

Le riprese di Uomini e donne prenderanno il via giovedì 24 agosto: è stato Lorenzo Pugnaloni a dare quest'importante anticipazione su Instagram dopo mesi di ipotesi e teorie da parte dei fan.

A conti fatti, dunque, mancano solo quattro giorni alla divulgazione degli spoiler della puntata con la quale il programma di Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 11 settembre dopo la pausa estiva.

Il blogger, inoltre, ha informato i curiosi del fatto che tra pochi giorni si saprà tutto sul cast della nuova edizione del dating-show: eventuali addii, le riconferme e i nomi dei quattro tronisti che la redazione ha scelto dopo una lunga ed accurata selezione.

Sulla poltrona rossa, dunque, si accomoderanno ragazzi/e single alla ricerca dell'anima gemella e c'è chi è pronto a scommettere che tra loro ci sarà anche qualche volto già noto al pubblico a casa.

Le novità di Uomini e donne

Giovedì 24 agosto impazzeranno in rete i nomi dei nuovi tronisti di Uomini e donne (probabilmente saranno caricati su Witty Tv i video di presentazione dei ragazzi), ma i fan stanno già scommettendo su chi potrebbe accomodarsi sulla poltrona rossa al debutto.

Sul web, dunque, circola la lista dei possibili protagonisti del Trono Classico 2023/2024, ovviamente quelli che i telespettatori già conoscono e che potrebbero avere un'altra chance da parte della redazione.

Alice Barisciani è considerata dai curiosi la candidata numero uno del cast giovane del dating-show: la studentessa ha corteggiato Federico Nicotera nella passata stagione, ma il giorno della scelta ha ricevuto un doloroso rifiuto.

Maria De Filippi ha sempre avuto a cuore la ragazza, tant'è che le ha anche offerto un lavoro quando ha saputo che era stata licenziata.

Un altro clamoroso ritorno, potrebbe essere quello di Luca Salatino: il romano è già stato sia corteggiatore che tronista del format Mediaset, ma in una recente intervista ha fatto sapere che gli piacerebbe molto avere un'altra possibilità dopo la brusca rottura con Soraia.

Ospiti e parterre rinnovato a Uomini e donne

Stando a quanto ha raccontato il blogger Pugnaloni in queste ore, alle prime registrazioni di Uomini e donne 2023/2024 dovrebbero essere presenti anche diversi ospiti. Durante l'estate si è vociferato del possibile ritorno di Filippo Bisciglia in studio per raccontare al pubblico l'ultima edizione di Temptation Island, ovviamente con al suo seguito tutte le coppie e i single più rilevanti.

A proposito dei ragazzi che hanno contribuito al successo del reality estivo di Canale 5, un bel po' di loro figurano nell'elenco dei possibili nuovi tronisti: Fouad Elshafie (il tentatore che ha fatto vacillare Gabriela, che poi è tornata tra le braccia di Giuseppe dopo due falò di confronto), Davide Blanda ma soprattutto Francesca Sorrentino.

La giovane ha conquistato i telespettatori mettendo fine alla tormentata relazione che aveva con Manuel Maura: dopo essere stata lasciata per ben 5 volte in due anni e mezzo, la napoletana ha capito che il compagno non la meritava e gli ha detto addio davanti alle telecamere.

Ai volti già noti, però, dovrebbe aggiungersi anche qualche sconosciuto nel cast del prossimo Trono Classico.